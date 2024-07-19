ВСУ отразили 76 атак армии РФ в течение суток

С начала суток 19 июля произошло 76 боевых столкновений между силами обороны Украины и российской армией. Враг более активен на Покровском и Лиманском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток 19 июля Вооруженные силы Украины совершили успешное отражение 76 атак армии РФ.
- Наиболее активные боевые действия происходят на Покровском и Лиманском направлениях.
- Украинские защитники продолжают сдерживать натиск противника и успешно отражают атаки на различных направлениях фронта.
Текущая ситуация на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
19 июля воины 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко сбили вражеский самолет-штурмовик Су-25.
Под авиабомбардировкой находится Харьковщина. Сегодня россияне сбросили 26 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" город Чугуев.
Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боеприкосновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.
На Купянском направлении террористы атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна — продолжается.
На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия атаковала 11 раз неподалеку от Серебрянского лесничества, Невского, Грековки и Новосадового. Силы обороны Украины отразили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются в районе Невского.
На Северском направлении враг совершил шесть безуспешных атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.
На Краматорском направлении захватчики трижды штурмовали оборонительные рубежи украинцев близ Временного Яра и Белой Горы. Один бой продолжается.
На Торецком направлении противник девять раз атаковал наши войска у Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Украинские защитники семь штурмов отбили, еще два боестолкновения — продолжаются в двух локациях.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Прогресс, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Евгеньевка и Калиново. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили уже 18 атак, три боя продолжаются недалеко от Новоселовки Первой и Яснобродовки. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. Наши воины остановили четыре атаки противника, еще две продолжаются.
На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону у Малой Токмачки, Щербаков и Новоандреевки. Во время шести боеприкосновений россияне потерпели поражение.
На Приднепровском направлении захватчики и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на левом берегу Днепра. В результате две вражеские атаки успеха не имели.
Что известно о потерях РФ в войне против Украины
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 564620 (+980) человек/persons,
танков — 8250 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 15902 (+19) ед,
артиллерийских систем — 15520 (+55) ед,
РСЗО — 1120 (+0) ед,
средств ПВО — 894 (+1) ед,
самолетов — 361 (+0) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 12316 (+42),
крылатых ракет — 2401 (+3),
кораблей /катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 20909 (+76) ед,
специальной техники — 2593 (+0)
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