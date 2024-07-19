ВСУ отразили 76 атак армии РФ в течение суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 19.07.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Под авиабомбардировкой находится Харьковщина. Сегодня россияне сбросили 26 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Глубокое и Малые Проходы. Также враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" город Чугуев.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне совершили четыре штурмовых действия вблизи Глубокого и Волчанска. Во время трех боеприкосновений враг потерпел неудачу, еще один бой продолжается.

На Купянском направлении террористы атаковали позиции украинских подразделений возле Новоосинового, Петропавловки, Синьковки и Стельмаховки. Четыре атаки отбиты, еще одна — продолжается.

На Лиманском направлении в течение дня захватническая армия атаковала 11 раз неподалеку от Серебрянского лесничества, Невского, Грековки и Новосадового. Силы обороны Украины отразили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются в районе Невского.

На Северском направлении враг совершил шесть безуспешных атак в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении захватчики трижды штурмовали оборонительные рубежи украинцев близ Временного Яра и Белой Горы. Один бой продолжается.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал наши войска у Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Украинские защитники семь штурмов отбили, еще два боестолкновения — продолжаются в двух локациях.