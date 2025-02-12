ВСУ сбили 3 российских дрона-разведчика Zala на Новопавловском направлении — видео

На Новопавловском направлении пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем уничтожили три российских БПЛА-разведчика типа Zala.
Главные тезисы
- Украинские дронари сбили на Новопавловском направлении 3 российских разведывательных дрона типа Zala.
- Пилоты батальона беспилотных систем обнаружили и уничтожили вражеские дроны, пытавшиеся провести разведку позиций украинских защитников.
- Оперативно-стратегическая группировка войск “Хортица” сообщила об успешных действиях украинских дронов против российских вражеских БпЛА.
Украинские дронари сбили 3 российских дрона Zala
Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
Пилоты батальона беспилотных систем обнаружили в небе вражеские дроны, пытавшиеся в разное время вести воздушную разведку позиций украинских защитников.
Благодаря умелым действиям пилотов дронов русские БПЛА были сбиты.
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