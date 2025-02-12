ВСУ сбили 3 российских дрона-разведчика Zala на Новопавловском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ сбили 3 российских дрона-разведчика Zala на Новопавловском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
Zala
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На Новопавловском направлении пилоты ударных дронов батальона беспилотных систем уничтожили три российских БПЛА-разведчика типа Zala.

Главные тезисы

  • Украинские дронари сбили на Новопавловском направлении 3 российских разведывательных дрона типа Zala.
  • Пилоты батальона беспилотных систем обнаружили и уничтожили вражеские дроны, пытавшиеся провести разведку позиций украинских защитников.
  • Оперативно-стратегическая группировка войск “Хортица” сообщила об успешных действиях украинских дронов против российских вражеских БпЛА.

Украинские дронари сбили 3 российских дрона Zala

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Пилоты батальона беспилотных систем обнаружили в небе вражеские дроны, пытавшиеся в разное время вести воздушную разведку позиций украинских защитников.

Благодаря умелым действиям пилотов дронов русские БПЛА были сбиты.

Теперь у окупантов — "минус" три вражеских разведчика, которые больше не будут летать в нашем небе и не будут вести воздушную разведку наших позиций на том направлении, — отметили в ОСУВ "Хортица".

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