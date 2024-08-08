ВСУ уничтожили более 1100 солдат, самолет и вертолет армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 587510 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8431 (+2) ед;

боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;

артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;

РСЗО — 1142 (+4) ед.;

средства ПВО — 914 (+4) ед;

самолетов — 366 (+1) ед;

вертолетов — 327 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;

крылатые ракеты — 2424 (+3) ед;

корабли/катера — 28 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;

специальная техника — 2767 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки всего зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть его наступательных действий.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз — все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов — сбросил более трех десятков управляемых бомб.