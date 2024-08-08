ВСУ уничтожили более 1100 солдат, самолет и вертолет армии РФ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 587510 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 1100 солдат и значительное количество военной техники армии РФ.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 587 510 военных.
- На фронте зафиксировано 96 боевых столкновений, преимущественно на различных направлениях атаки российских захватчиков.
- Российские войска сосредоточили свои усилия на различных направлениях, пытаясь атаковать украинские защитные позиции.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8431 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;
артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;
РСЗО — 1142 (+4) ед.;
средства ПВО — 914 (+4) ед;
самолетов — 366 (+1) ед;
вертолетов — 327 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;
крылатые ракеты — 2424 (+3) ед;
корабли/катера — 28 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;
специальная техника — 2767 (+8) ед.
Какая ситуация на фронте
Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки всего зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть его наступательных действий.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз — все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов — сбросил более трех десятков управляемых бомб.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-