ВСУ уничтожили более 1100 солдат, самолет и вертолет армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат, самолет и вертолет армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1100 солдат, самолет и вертолет армии РФ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 587510 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали более 1100 солдат и значительное количество военной техники армии РФ.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 587 510 военных.
  • На фронте зафиксировано 96 боевых столкновений, преимущественно на различных направлениях атаки российских захватчиков.
  • Российские войска сосредоточили свои усилия на различных направлениях, пытаясь атаковать украинские защитные позиции.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1140 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8431 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 16332 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 16487 (+36) ед;

  • РСЗО — 1142 (+4) ед.;

  • средства ПВО — 914 (+4) ед;

  • самолетов — 366 (+1) ед;

  • вертолетов — 327 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13293 (+81) ед;

  • крылатые ракеты — 2424 (+3) ед;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22285 (+59) ед;

  • специальная техника — 2767 (+8) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как сообщил Генштаб, за прошедшие сутки всего зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и дальше действует на Покровском направлении, где произошла почти треть его наступательных действий.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз — все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

  • На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецкого. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов — сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 штурмовых действий в районах десяти разных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанне, Карловка и Гродовка — основные направления сосредоточения усилий окупантов. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

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