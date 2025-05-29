ВСУ впервые применили в бою дрон-матку на базе ИИ — видео

Украина впервые применила на поле боя против РФ дрон-матку на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Главные тезисы
- Украина впервые использовала в бою дрон-матку на базе искусственного интеллекта, повышая таким образом эффективность ударов по врагу.
- Дрон-матка способна доставить ударные FPV-дроны на расстояние до 300 км, обеспечивая автономный поиск и поражение враждебных целей.
ВСУ пользуются дроном-маткой с ИИ
Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя.
Федоров отметил, что если расстояние до 100 км — дрон возвращается назад для повторного использования.
Стоимость одной миссии — 10 тыс долл. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.
И все это — без GPS. SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.
Продолжаем создавать украинские разработки, изменяющие правила игры в технологической войне.
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