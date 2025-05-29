ВСУ впервые применили в бою дрон-матку на базе ИИ — видео
Категория
Технологии
Дата публикации

ВСУ впервые применили в бою дрон-матку на базе ИИ — видео

Михаил Федоров
дрон
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Украина впервые применила на поле боя против РФ дрон-матку на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Главные тезисы

  • Украина впервые использовала в бою дрон-матку на базе искусственного интеллекта, повышая таким образом эффективность ударов по врагу.
  • Дрон-матка способна доставить ударные FPV-дроны на расстояние до 300 км, обеспечивая автономный поиск и поражение враждебных целей.

ВСУ пользуются дроном-маткой с ИИ

Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя.

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и уязвлять цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Федоров отметил, что если расстояние до 100 км — дрон возвращается назад для повторного использования.

Стоимость одной миссии — 10 тыс долл. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.

И все это — без GPS. SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.

Продолжаем создавать украинские разработки, изменяющие правила игры в технологической войне.

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