ВСУ впервые применили в бою дрон-матку на базе ИИ — видео

Украина впервые применила на поле боя против РФ дрон-матку на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

ВСУ пользуются дроном-маткой с ИИ

Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя.

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и уязвлять цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Федоров отметил, что если расстояние до 100 км — дрон возвращается назад для повторного использования.

Стоимость одной миссии — 10 тыс долл. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.

И все это — без GPS. SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.