ВСУ за неделю ликвидировали более 5 тыс. солдат РФ, 90 танков и 195 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за неделю ликвидировали более 5 тыс. солдат РФ, 90 танков и 195 артсистем

всу
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В течение недели наши воины ликвидировали более 5,4 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1088 единицу вооружения и техники врага.

Какие потери армии РФ за неделю

Через неделю потери врага составили:

  • 5420 единиц личного состава;

  • 1088 г. единица вооружения и военной техники.

Существенные потери понесла техника врага. Наши военные уничтожили:

  • 90 танков;

  • 146 боевых бронированных машин;

  • 195 артиллерийских систем;

  • 5 РСЗО;

  • 20 установок ПВО;

  • 310 единиц автотехники;

  • 45 единиц спецтехники.

Кроме того, нашими защитниками уничтожены 56 вражеских ракет и 221 БпЛА, — добавил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Сколько окупантов России ВСУ уничтожили за сутки

В течение 31 марта украинские военные ликвидировали еще 650 российских террористов. Среди техники было уничтожено:

  • танков - 6966(+15) ед;

  • боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед;

  • артиллерийских систем - 11050 (+44) ед;

  • РСЗО - 1023 (+0) ед;

  • средства ПВО - 743 (+7) ед;

  • самолетов - 347 (+0) ед;

  • вертолетов - 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30) ед;

  • крылатые ракеты - 2048 (+2) ед;

  • корабли/катера - 26 (+0) ед;

  • подводные лодки - 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед;

  • специальная техника - 1823 (+9) ед

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua)

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