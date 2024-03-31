ВСУ за неделю ликвидировали более 5 тыс. солдат РФ, 90 танков и 195 артсистем

В течение недели наши воины ликвидировали более 5,4 тысяч российских террористов. В частности, было уничтожено 1088 единицу вооружения и техники врага.
Какие потери армии РФ за неделю
Через неделю потери врага составили:
5420 единиц личного состава;
1088 г. единица вооружения и военной техники.
Существенные потери понесла техника врага. Наши военные уничтожили:
90 танков;
146 боевых бронированных машин;
195 артиллерийских систем;
5 РСЗО;
20 установок ПВО;
310 единиц автотехники;
45 единиц спецтехники.
Сколько окупантов России ВСУ уничтожили за сутки
В течение 31 марта украинские военные ликвидировали еще 650 российских террористов. Среди техники было уничтожено:
танков - 6966(+15) ед;
боевых бронированных машин - 13304 (+20) ед;
артиллерийских систем - 11050 (+44) ед;
РСЗО - 1023 (+0) ед;
средства ПВО - 743 (+7) ед;
самолетов - 347 (+0) ед;
вертолетов - 325 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 8731 (+30) ед;
крылатые ракеты - 2048 (+2) ед;
корабли/катера - 26 (+0) ед;
подводные лодки - 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн - 14717 (+47) ед;
специальная техника - 1823 (+9) ед
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