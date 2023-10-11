ВСУ за сутки уничтожили около 100 единиц техники РФ на Таврическом направлении

Украинские бойцы продвигаются западнее Роботиного Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян.

Успехи украинской армии на Таврическом направлении

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного.

За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

Общие потери русской армии составили 750 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:

18 танков;

59 ББМ;

5 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

самолет Су-25;

8 БПЛА;

2 автомобиля;

3 единицы специальной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам командующего Оперативно-Стратегической группировкой Сил обороны "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступники армии РФ активизировались на этом участке фронта.

Оккупанты увеличили активность - на Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек Поделиться

Украинским защитникам в этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.