ВСУ за сутки уничтожили около 100 единиц техники РФ на Таврическом направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили около 100 единиц техники РФ на Таврическом направлении

Александр Тарнавский
ВСУ
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Украинские бойцы продвигаются западнее Роботиного Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян.

Успехи украинской армии на Таврическом направлении

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного.

За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов.

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.

Общие потери русской армии составили 750 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:

  • 18 танков;

  • 59 ББМ;

  • 5 артиллерийских систем;

  • 1 РСЗО;

  • самолет Су-25;

  • 8 БПЛА;

  • 2 автомобиля;

  • 3 единицы специальной техники.

Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По словам командующего Оперативно-Стратегической группировкой Сил обороны "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступники армии РФ активизировались на этом участке фронта.

Оккупанты увеличили активность - на Таврическом направлении продолжаются бои. За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, кроме того - совершил 705 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач. Общие потери врага составили 169 человек

Украинским защитникам в этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.

В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.

Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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