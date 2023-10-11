ВСУ за сутки уничтожили около 100 единиц техники РФ на Таврическом направлении

Украинские бойцы продвигаются западнее Роботиного Запорожской области и наносят значительные потери врагу. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян.
Успехи украинской армии на Таврическом направлении
Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, за минувшие сутки ВСУ уничтожили почти 100 единиц военной техники россиян, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".
По его словам, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного.
За прошедшие сутки враг нанес 26 авиационных ударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 849 артобстрелов.
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач.
Общие потери русской армии составили 750 человек.
Также украинские бойцы уничтожили 98 единиц военной техники противника, в том числе:
18 танков;
59 ББМ;
5 артиллерийских систем;
1 РСЗО;
самолет Су-25;
8 БПЛА;
2 автомобиля;
3 единицы специальной техники.
Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта российских войск.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По словам командующего Оперативно-Стратегической группировкой Сил обороны "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, преступники армии РФ активизировались на этом участке фронта.
Украинским защитникам в этом направлении за день удалось уничтожить 7 единиц военной техники противника.
В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.
Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
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