ХАМАС цинично объявил дату "всемирного еврейского погрома"
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Мир
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ХАМАС цинично объявил дату "всемирного еврейского погрома"

Халед Машаль
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Главари террористической группировки ХАМАС публично призвали всех своих приспешников и сторонников организовать "всемирный еврейский погром" в пятницу 13 октября.

ХАМАС угрожает организовать массовую расправу над евреями

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Халед Машаль выступил с призывом ко всем мусульманам мира - "устроить для евреев настоящий погром".

Он цинично призвал повсюду "повторять действия ХАМАСА", а также даже объявил дату "мирового еврейского погрома" - пятница, 13 октября.

Халед Машаль начал настаивать, что всем мусульманам, мол, нужно сделать следующее:

  • Выявлять гнев, особенно в следующую пятницу, в мусульманских странах, а также среди мусульманской диаспоры по всему миру; он назвал это «пятницей потопа Аль-Акса»; он сказал, что это будет посланием гнева сионистам и Америке;

  • Он попросил финансовую помощь у всех мусульман во всем мире и назвал это «финансовым джихадом». Он попросил мусульман отдать свои средства бойцам Газа, чтобы компенсировать их потери во время войны;

  • Машаль требует политического давления со стороны мусульманских лидеров и мусульманских стран, чтобы остановить военное "вторжение Израиля" в Сектор Газа.

  • Также главарь ХАМАС призвал всех мусульман по всему миру нести джихад душой; сражаться и быть мучениками за Аль-Аксу.

ХАМАС требует от мусульман пожертвовать свою кровь и душу ради Палестины

Халед Машаль публично требует, чтобы мусульмане боролись против евреев, начиная с мусульман, живущих в странах, окружающих Израиль: Иордании, Сирии, Ливане и Египте (но также и в других странах), чтобы вышли на границу и пытались попасть в Израиль каждый своим путём.

Пришло время для джихада, которое нужно применить на практике, а не только в теории… Средства важны, но сегодня мы просим вашу кровь и души (принести в жертву за Палестину – ред.), – цинично заявил один из предводителей ХАМАС.

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