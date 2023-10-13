Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Залужный провел первый разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США
Стороны обсудили неотложные потребности ВСУ – в частности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды, – а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений.
Залужный провел переговоры с Милли
Сообщается, что главнокомандующий ВСУ провел итоговые телефонные переговоры с генералом Марком Милли в его действующем статусе.
К ним присоединился генерал Чарльз Браун, который в скором времени возглавит Объединенный комитет начальников штабов США.
Залужный рассказал американским генералам о ситуации на фронте успехам наших воинов.
Кроме того, отмечается, что Валерий Залужный объяснил американским коллегам, что крайне важно для нашей армии на поле боя. В первую очередь речь идет о ПВО, артиллерии и боеприпасах.
Главнокомандующий ВСУ искренне поблагодарил Марка Милли за всю помощь нашей стране от себя лично и от имени украинских солдат.
Чарльз Браун скоро станет преемником Марка Милли. Он получил должность главы Объединенного комитета начальников штабов благодаря большинству голосов американских сенаторов.
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