Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Залужный провел первый разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США

Подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его возможных планах, - сказал Залужный. Поделиться

Стороны обсудили неотложные потребности ВСУ – в частности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды, – а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений.

Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Генерал Браун выразил уверенность в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией, - подытожил Залужный. Поделиться

Залужный провел переговоры с Милли

Сообщается, что главнокомандующий ВСУ провел итоговые телефонные переговоры с генералом Марком Милли в его действующем статусе.

К ним присоединился генерал Чарльз Браун, который в скором времени возглавит Объединенный комитет начальников штабов США.

Залужный рассказал американским генералам о ситуации на фронте успехам наших воинов.

Наши воины не допустили ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед, – подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, отмечается, что Валерий Залужный объяснил американским коллегам, что крайне важно для нашей армии на поле боя. В первую очередь речь идет о ПВО, артиллерии и боеприпасах.

Главнокомандующий ВСУ искренне поблагодарил Марка Милли за всю помощь нашей стране от себя лично и от имени украинских солдат.

Чарльз Браун скоро станет преемником Марка Милли. Он получил должность главы Объединенного комитета начальников штабов благодаря большинству голосов американских сенаторов.