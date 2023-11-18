Запад должен убедить Украину изменить подход к противостоянию с РФ — Foreign Affairs
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Политика
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Запад должен убедить Украину изменить подход к противостоянию с РФ — Foreign Affairs

Контрнаступление ВСУ
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Источник:  online.ua

По мнению аналитиков и журналистов издания Foreign Affairs, ослабление военной поддержки Украины со стороны западных партнеров свидетельствует о необходимости изменить стратегию противостояния с Россией.

Почему Украине необходимо менять стратегию в войне против РФ

Украина и Запад идут по неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Военные цели Киева – изгнание российских войск с украинской земли и полное восстановление ее территориальной целостности, включая Крым, остаются юридически и политически неоспоримыми. Но стратегически они недостижимы, особенно в обозримом будущем, а вполне возможно и за его пределами. Пришло время Вашингтону возглавить усилия по выработке новой политики, которая устанавливает достижимые цели и приводит средства и цели в соответствие, говорится в материале издания.

По мнению авторов материала, США следует начать консультации с Украиной и странами ЕС по поводу новой стратегии, которая будет заключаться в готовности вести переговоры с Россией по прекращению огня и при этом сосредоточении военных усилий на обороне.

Киев не откажется от восстановления территориальной целостности или привлечения России к экономической и юридической ответственности за ее агрессию, но признает, что его ближайшие приоритеты должны сместиться с попыток освободить больше территорий к защите и восстановлению более 80% территории, - говорится в материале издания.

Почему Украине может быть выгодна новая стратегия

Журналисты отмечают, что широко разрекламированное контрнаступление Украины не помогло украинским военным в этом году освободить больше территорий, чем были захвачены до этого российскими военными преступниками.

В целом ни одна из сторон не добилась значительных успехов. Украинские и российские силы фактически зашли в тупик: возникла тупиковая ситуация. Один из вариантов для Запада – продолжать делать то же самое, продолжая поставлять Украине огромное количество оружия в надежде, что это позволит его силам в конечном счете победить Россию… время будет не на стороне Украины, если война высокой интенсивности затянется на неопределенный срок, – считают авторы материала.

По их мнению, Киеву и его партнерам гораздо лучше перейти к новой стратегии, которая позволит привести в соответствие цели и средства, чем продолжать идти курсом, который якобы ведет в тупик и может закончиться прекращением военной поддержки со стороны западных партнеров.

Вашингтону необходимо взять на себя инициативу в начале консультаций с Украиной и западными союзниками, направленных на то, чтобы убедить Киев предложить прекращение огня одновременно переходя от наступательной стратегии к оборонной. Независимо от того, будет ли достигнуто прекращение огня, Украине необходимо перейти к оборонной стратегии, отойдя от своей нынешней наступательной стратегии. Существующий подход Киева предусматривает высокие затраты и низкие перспективы, что ставит украинцев в неловкое положение, когда они просят бессрочную помощь Западу с падающими шансами на успех. Вместо этого Украине следует сосредоточиться на содержании и восстановлении территории, которую сейчас контролирует, - убеждены авторы статьи.

В материале отмечается, что украинским властям гораздо выгоднее сосредоточиться на развитии и усилении обороны подконтрольных территорий, чем пытаться вернуть оккупированные Россией регионы.

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