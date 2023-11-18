Запад должен убедить Украину изменить подход к противостоянию с РФ — Foreign Affairs

По мнению аналитиков и журналистов издания Foreign Affairs, ослабление военной поддержки Украины со стороны западных партнеров свидетельствует о необходимости изменить стратегию противостояния с Россией.
Почему Украине необходимо менять стратегию в войне против РФ
По мнению авторов материала, США следует начать консультации с Украиной и странами ЕС по поводу новой стратегии, которая будет заключаться в готовности вести переговоры с Россией по прекращению огня и при этом сосредоточении военных усилий на обороне.
Почему Украине может быть выгодна новая стратегия
Журналисты отмечают, что широко разрекламированное контрнаступление Украины не помогло украинским военным в этом году освободить больше территорий, чем были захвачены до этого российскими военными преступниками.
По их мнению, Киеву и его партнерам гораздо лучше перейти к новой стратегии, которая позволит привести в соответствие цели и средства, чем продолжать идти курсом, который якобы ведет в тупик и может закончиться прекращением военной поддержки со стороны западных партнеров.
В материале отмечается, что украинским властям гораздо выгоднее сосредоточиться на развитии и усилении обороны подконтрольных территорий, чем пытаться вернуть оккупированные Россией регионы.