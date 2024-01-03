По словам консультанта по стратегическому управлению Стивена Копитса, сохранение нынешнего уровня безумных потерь преступной армии РФ в развязавшейся войне против Украины позволит сократить сроки приближения победы Киева на целый год.

Что известно об условиях приближающейся победы Украины в развязанной Кремлем войне

По официальным украинским подсчетам, в ноябре и декабре россияне теряли всего около 1 тыс. человек в день, отмечает автор материала. Поделиться

Копитс прогнозирует, что к концу этого года потери оккупационной российской армии могут возрасти до 650 тыс. убитыми и ранеными.

По его мнению, Кремль столкнется с жестким сопротивлением со стороны российского общества.

Если это окажется порогом общественной терпимости, то война может закончиться в это время. Следующая остановка – один миллион погибших россиян, чего можно было бы ожидать к осени 2025 года при нынешних темпах уничтожения, – объясняет аналитик. Поделиться

Копитс подчеркнул, что реальных оснований ведения преступной войны против Украины у Кремля нет, ведь Россия не испытывает никаких территориальных притеснений и посягательств, на территории РФ не ведется постоянных боевых действий, никто не совершал нападения на Россию и война не представляет для страны никакой экзистенциальной угрозы. .

И на этом фоне Кремль должен будет оправдать потери в 650 тыс. человек.

Ахиллесова пятая России – это именно низкие ставки в этом конфликте. Путин мог бы приказать войскам вернуться завтра, и положение России было бы не хуже, чем в 2014 году, когда Россия фактически переживала своего рода Ренессанс, отмечает аналитик. Поделиться

Почему переговоры Украины и РФ не являются хорошей идеей

По словам старшего научного сотрудника по наземной войне в Королевском институте объединенных служб, лондонском аналитическом центре Джека Уотлинга в комментарии журналистам Foreign Affairs, масштабы и цели агрессивной, оружейной экспансии кремлевского режима исключают возможность для полноценных и долгосрочных переговоров РФ.

Москва не заинтересована в простом захвате части украинской территории: президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что хочет изменить логику международной системы, отмечает аналитик. Поделиться

Аналитик подчеркнул, что в случае требований Вашингтона к партнерам по уступкам Кремлю в отношении войны против Украины все может обернуться полной катастрофой.

Во-первых, Россия будет упорно нарушать режим прекращения огня, как она делала во всех вариантах Минских соглашений 2015 года, одновременно восстанавливая свою армию, чтобы завершить задачи по оккупации Киева. Во-вторых, Россия будет доказывать своим союзникам, что Соединенные Штаты можно победить, если проявить настойчивость. Это, вероятно, заставит многих партнеров США по безопасности искать страховой полис, снижающий влияние Соединенных Штатов во всем мире, убежден Уотлинг. Поделиться

Он подчеркнул, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится уйти от прямого конфликта со странами НАТО, однако в последнее время расширяет масштабы косвенного противостояния с Западными странами.

Уотлинг отмечает, что сейчас США и страны ЕС предстали перед выбором, срочно ли усилить поддержку Украины, или ошибочно продолжать признавать, что война якобы зашла в тупик.