По словам консультанта по стратегическому управлению Стивена Копитса, сохранение нынешнего уровня безумных потерь преступной армии РФ в развязавшейся войне против Украины позволит сократить сроки приближения победы Киева на целый год.
Что известно об условиях приближающейся победы Украины в развязанной Кремлем войне
Копитс прогнозирует, что к концу этого года потери оккупационной российской армии могут возрасти до 650 тыс. убитыми и ранеными.
По его мнению, Кремль столкнется с жестким сопротивлением со стороны российского общества.
Копитс подчеркнул, что реальных оснований ведения преступной войны против Украины у Кремля нет, ведь Россия не испытывает никаких территориальных притеснений и посягательств, на территории РФ не ведется постоянных боевых действий, никто не совершал нападения на Россию и война не представляет для страны никакой экзистенциальной угрозы. .
И на этом фоне Кремль должен будет оправдать потери в 650 тыс. человек.
Почему переговоры Украины и РФ не являются хорошей идеей
По словам старшего научного сотрудника по наземной войне в Королевском институте объединенных служб, лондонском аналитическом центре Джека Уотлинга в комментарии журналистам Foreign Affairs, масштабы и цели агрессивной, оружейной экспансии кремлевского режима исключают возможность для полноценных и долгосрочных переговоров РФ.
Аналитик подчеркнул, что в случае требований Вашингтона к партнерам по уступкам Кремлю в отношении войны против Украины все может обернуться полной катастрофой.
Он подчеркнул, что кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин стремится уйти от прямого конфликта со странами НАТО, однако в последнее время расширяет масштабы косвенного противостояния с Западными странами.
Уотлинг отмечает, что сейчас США и страны ЕС предстали перед выбором, срочно ли усилить поддержку Украины, или ошибочно продолжать признавать, что война якобы зашла в тупик.
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