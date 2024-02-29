Аналитики в материале издания Bloomberg прогнозируют, что, учитывая неопределенность ситуации с одобрением военной помощи от США, следующие полгода в Украине будут тяжелыми.

Что аналитики ожидают в ближайшие полгода на фронте в Украине

По мнению аналитиков издания, в течение первой половины этого года украинские военные, вероятно, постараются удержать линию фронта, пока не получат от партнеров истребители F-16 и страны ЕС не увеличат производство боеприпасов.

Эксперты отмечают, что это позволило бы Украине подготовить новое контрнаступление.

Однако его украинские военные при таком сценарии смогут осуществить не раньше 2025 года.

Авторы материала ссылаются на слова главы военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра, по мнению которого, для оккупационной российской армии проведение масштабного наступления будет оставаться большой проблемой.

Почему армия РФ не сможет начать новое масштабное наступление в Украине

Бауэр отметил, что даже в условиях дефицита ресурсов в Украине, России также понадобится гораздо больше бронетехники, танков, личного состава и транспорта для проведения наступления.

У Путина больше артиллерии, он имеет возможность ежемесячно заменять определенное количество ракет, которые он использует, но он не добился полного успеха с точки зрения увеличения, например танков и бронетехники, - подчеркивает глава военного комитета НАТО. Поделиться

Бауэр также отметил, что в течение последних дней Россия понесла многочисленные потери на поле боя в Украине.