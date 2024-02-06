По информации журналистов издания Financial Times со ссылкой на собеседников, близких к переговорам по этому вопросу, ключевыми кандидатами на должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного остаются глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными силами Александр Сырский.
Что известно об отношении западных партнеров к Сырскому и Буданову
В материале издания отмечается, что 58-летний командующий Сухопутными силами ВСУ является опытным командиром, которого считают близким соратником президента Владимира Зеленского.
Сырский даже несколько раз сопровождал Зеленского на передовой и разрешал фотографироваться с военными.
Однако в материале издания отмечается, что Сырский не пользуется авторитетом и уважением среди рядовых украинских военных, поскольку, по их словам, он якобы принимал решения, которые привели к безосновательной потере вооружений, боеприпасов и жизней украинских военных.
При этом, по данным СМИ, два человека, близкие к Сырскому и Буданову, сообщили, что те не заинтересованы в получении должности главкома и предпочитают остаться на своих нынешних местах.
Что известно об отношении западных партнеров к Залужному
В материале издания отмечается, что западные партнеры Украины нервничают из-за роста популярности нынешнего главка ВСУ Валерия Залужного среди военных и населения.
Авторы публикации отмечают, что на прошлой неделе Зеленский провел встречу с Залужным в надежде наладить отношения, однако разговор обострился из-за дискуссии о проведении мобилизации.
Среди прочего Зеленский поставил под вопрос призывы Залужного относительно необходимости мобилизации еще 500 тыс военнообязанных украинцев.
Журналисты издания отмечают, что Залужный якобы заявил о неспособности руководства государства увеличить численность ВСУ без использования непопулярных мер.
В то же время, по словам двух западных чиновников из стран G7, чьи правительства снабжают Украину оружием, западные партнеры Украины нервничают из-за конфликта.
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