По информации журналистов издания Financial Times со ссылкой на собеседников, близких к переговорам по этому вопросу, ключевыми кандидатами на должность главкома ВСУ вместо Валерия Залужного остаются глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными силами Александр Сырский.

Что известно об отношении западных партнеров к Сырскому и Буданову

В материале издания отмечается, что 58-летний командующий Сухопутными силами ВСУ является опытным командиром, которого считают близким соратником президента Владимира Зеленского.

Сырский даже несколько раз сопровождал Зеленского на передовой и разрешал фотографироваться с военными.

Однако в материале издания отмечается, что Сырский не пользуется авторитетом и уважением среди рядовых украинских военных, поскольку, по их словам, он якобы принимал решения, которые привели к безосновательной потере вооружений, боеприпасов и жизней украинских военных.

38-летний Буданов не имеет опыта командования армией Залужного и Сырского, но эффективно руководит ГУР и возрождает ведомство, долгое время игравшее вторую скрипку после гораздо большей Службы безопасности Украины. Однако известная наглая тактика Буданова раздражает западных партнеров Киева. "Он заставляет нас нервничать, – говорится в материале издания со ссылкой на заявление одного из западных чиновников. Поделиться

При этом, по данным СМИ, два человека, близкие к Сырскому и Буданову, сообщили, что те не заинтересованы в получении должности главкома и предпочитают остаться на своих нынешних местах.

Что известно об отношении западных партнеров к Залужному

В материале издания отмечается, что западные партнеры Украины нервничают из-за роста популярности нынешнего главка ВСУ Валерия Залужного среди военных и населения.

Авторы публикации отмечают, что на прошлой неделе Зеленский провел встречу с Залужным в надежде наладить отношения, однако разговор обострился из-за дискуссии о проведении мобилизации.

Среди прочего Зеленский поставил под вопрос призывы Залужного относительно необходимости мобилизации еще 500 тыс военнообязанных украинцев.

Перед завершением встречи Зеленский сообщил генералу, что планирует его заменить, по словам четырех человек, знающих детали встречи. Двое из них сказали, что Зеленский четко дал Залужному понять, что независимо от того, приступит ли он к новой должности, он будет уволен с нынешней. Два человека сообщили, что Зеленский предлагал Залужному другие должности, например, возглавить СНБО страны или роль посла в Великобритании, но Залужный отказался, - отмечается в публикации. Поделиться

Журналисты издания отмечают, что Залужный якобы заявил о неспособности руководства государства увеличить численность ВСУ без использования непопулярных мер.

В то же время, по словам двух западных чиновников из стран G7, чьи правительства снабжают Украину оружием, западные партнеры Украины нервничают из-за конфликта.