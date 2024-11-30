Зеленский анонсировал новый пакет помощи Украине от США. Какой именно

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины важный пакет военной помощи в 725 млн дол.

США предоставит Украине весомый пакет помощи для фронта

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

За эту неделю мы можем особо отметить Литву: новая партия военной помощи, там есть боеприпасы, запчасти к бронированной технике. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, Соединенные Штаты готовят «важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов». Это то, что значительно поддержит украинских военных на фронте.

Есть также готовность «нордиков» и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности, в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это!

Он отметил, что Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год — более трех миллиардов долларов.

Также есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для сил обороны Украины.

Ценим и решение Британии по поводу санкций против российского теневого танкерного флота. Это то, что сохраняет верный курс всего мира на справедливость. Для того, чтобы Россия чувствовала свою ответственность за эту войну, за ее последствия и чтобы Россия была принуждена к миру. Мир способен обеспечить это. Поделиться

США могут аннулировать половину долга Украины на экономическую помощь

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в соответствии с принятым Конгрессом Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов, около 10 млрд долларов на экономическую помощь Киев должен получить не безвозмездно, а в качестве условно-возвратного займа.

Однако у президента Джо Байдена есть полномочия, чтобы списать половину этой суммы.

Отмечается, что с 15 ноября Байден может списать половину этого долга, тогда как у следующего президента, республиканца Дональда Трампа, будет возможность списать еще половину.