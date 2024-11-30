Зеленский анонсировал новый пакет помощи Украине от США. Какой именно

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины важный пакет военной помощи в 725 млн дол.
Главные тезисы
- Президент Украины анонсировал пакет военной помощи от США на 725 млн долл.
- США готовят значительную помощь в виде поставок оружия, боеприпасов и запчастей для Украины.
- Норвегия и государства Балтии также увеличивают инвестиции в украинскую оборону.
США предоставит Украине весомый пакет помощи для фронта
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
По его словам, Соединенные Штаты готовят «важный сильный военный пакет 725 миллионов долларов». Это то, что значительно поддержит украинских военных на фронте.
Есть также готовность «нордиков» и государств Балтии увеличивать инвестиции в нашу оборонку, в частности, в производство наших отечественных дронов. Я благодарю за это!
Он отметил, что Норвегия приняла решение о большей финансовой поддержке для Украины на следующий год — более трех миллиардов долларов.
Также есть решение Люксембурга о средствах на закупку оружия для сил обороны Украины.
США могут аннулировать половину долга Украины на экономическую помощь
По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, в соответствии с принятым Конгрессом Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 млрд долларов, около 10 млрд долларов на экономическую помощь Киев должен получить не безвозмездно, а в качестве условно-возвратного займа.
Однако у президента Джо Байдена есть полномочия, чтобы списать половину этой суммы.
Отмечается, что с 15 ноября Байден может списать половину этого долга, тогда как у следующего президента, республиканца Дональда Трампа, будет возможность списать еще половину.
Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это, — подчеркнул Миллер.
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