Зеленский анонсировал положительный для поддержки Украины ноябрь и декабрь

Президент Владимир Зеленский ожидает в течение ноября и декабря новой военной поддержки от западных партнеров и другой помощи, которая позволит Украине лучше подготовиться к зиме в условиях развязанной Кремлем преступной войны.
Что известно о новых оборонных пакетах и другой помощи для Украины
Глава государства отметил, что ноябрь и декабрь должны стать очень важными в вопросе поддержки Украины.
Президент назвал хорошей новостью в итоге встречи по Формуле мира на Мальте согласования заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и соединяющим.
Зеленский отреагировал на антисемитские волнения в России
По словам президента Украины, погром толпой в аэропорту Махкалы в поисках рейса с гражданами Израиля не является столь редким случаем на территории России.
Президент назвал ужасными видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива.
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