Зеленский анонсировал положительный для поддержки Украины ноябрь и декабрь
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Зеленский анонсировал положительный для поддержки Украины ноябрь и декабрь

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский ожидает в течение ноября и декабря новой военной поддержки от западных партнеров и другой помощи, которая позволит Украине лучше подготовиться к зиме в условиях развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о новых оборонных пакетах и другой помощи для Украины

Глава государства отметил, что ноябрь и декабрь должны стать очень важными в вопросе поддержки Украины.

Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные на Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной, отмечает глава государства.

Президент назвал хорошей новостью в итоге встречи по Формуле мира на Мальте согласования заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и соединяющим.

Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии, - отметил Зеленский.

Зеленский отреагировал на антисемитские волнения в России

По словам президента Украины, погром толпой в аэропорту Махкалы в поисках рейса с гражданами Израиля не является столь редким случаем на территории России.

Президент назвал ужасными видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива.

Это не редкий случай в Махачкале – это часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, пропагандируемая государственным телевидением, экспертами и властью. За последний год российский министр иностранных дел позволил себе ряд антисемитских высказываний. Российский президент также использовал антисемитские образы. Для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти является обычным делом. Даже нынешняя эскалация на Ближнем Востоке повлекла за собой антисемитские заявления российских идеологов. Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти, – объясняет глава государства.

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