Зеленский анонсировал положительный для поддержки Украины ноябрь и декабрь

Президент Владимир Зеленский ожидает в течение ноября и декабря новой военной поддержки от западных партнеров и другой помощи, которая позволит Украине лучше подготовиться к зиме в условиях развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о новых оборонных пакетах и другой помощи для Украины

Глава государства отметил, что ноябрь и декабрь должны стать очень важными в вопросе поддержки Украины.

Уже готовимся к важным шагам, запланированным на первые недели ноября. Вообще этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные на Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной, отмечает глава государства. Поделиться

Президент назвал хорошей новостью в итоге встречи по Формуле мира на Мальте согласования заявления сопредседателей саммита. Он назвал это заявление базовым и соединяющим.

Это правильный сигнал. Что бы ни происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут подвергнуться агрессии, - отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский отреагировал на антисемитские волнения в России

По словам президента Украины, погром толпой в аэропорту Махкалы в поисках рейса с гражданами Израиля не является столь редким случаем на территории России.

Президент назвал ужасными видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля на рейсе из Тель-Авива.