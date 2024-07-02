Зеленский анонсировал соглашение о двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский анонсировал соглашение о двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией

Офис Президента Украины
Зеленский и Орбан
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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Киеве говорили о будущем Европы, безопасности, международном праве и Формуле мира.

Главные тезисы

  • Венгрия поможет в модернизации украинской экономики и подписании нового соглашения о сотрудничестве с Украиной.
  • Виктор Орбан заявил о намерении помогать Украине в период своего председательства в Совете ЕС.
  • Украина и Венгрия планируют наладить торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что первые шаги к миру будут видны уже в июле.

Венгрия будет помогать Украине в период своего председательства в Совете ЕС

Об этом лидеры двух стран заявили сегодня во вторник после встречи в Киеве.

В разговоре с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени.

Сегодня мы с господином Премьер-министром Виктором Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.

Мы желаем наладить отношения между нашими странами, мы желаем подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии, – сказал венгерский премьер.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Президент Венгрии

Кроме того, он отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.

Желаю всего лучшего Украины и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем, – добавил глава венгерского правительства.

Орбан заинтриговал результатами переговоров с Зеленским в Киеве

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским весь мир увидит первые шаги к миру Венгрии на фоне войны РФ против Украины.

Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, что может сделать Будапешт во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны РФ против Украины.

По словам последнего, первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.

Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы увидите первые шаги, — заявил Виктор Орбан, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу.

Кроме того, он добавил, что США нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне.

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