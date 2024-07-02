Зеленский анонсировал соглашение о двусторонних отношениях между Украиной и Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Киеве говорили о будущем Европы, безопасности, международном праве и Формуле мира.
Главные тезисы
- Венгрия поможет в модернизации украинской экономики и подписании нового соглашения о сотрудничестве с Украиной.
- Виктор Орбан заявил о намерении помогать Украине в период своего председательства в Совете ЕС.
- Украина и Венгрия планируют наладить торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что первые шаги к миру будут видны уже в июле.
Венгрия будет помогать Украине в период своего председательства в Совете ЕС
Об этом лидеры двух стран заявили сегодня во вторник после встречи в Киеве.
В разговоре с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени.
Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.
Кроме того, он отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.
Орбан заинтриговал результатами переговоров с Зеленским в Киеве
По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским весь мир увидит первые шаги к миру Венгрии на фоне войны РФ против Украины.
Журналисты поинтересовались у венгерского лидера, что может сделать Будапешт во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны РФ против Украины.
По словам последнего, первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.
Кроме того, он добавил, что США нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне.
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