Нанести наибольший урон. На военном совещании у Зеленского определили самые уязвимые места РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Нанести наибольший урон. На военном совещании у Зеленского определили самые уязвимые места РФ

Офис Президента Украины
Совещание военного руководства Украины
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Во время совместного совещания президента Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Александром Сырским, главой Минобороны Рустемом Умеровым, начальником Генштаба, руководителями ГУР и СБУ, командующим Силами беспилотных систем были определены самые уязвимые места и стратегические объекты на территории РФ.

Что известно о наиболее слабых местах в обороне РФ на собственной территории

Сегодня были важные военные совещания. Во-первых, заслушал доклад Главкома Александра Сырского. Утром он вернулся из Авдеевского направления и рассказал о ситуации там, на месте и других ключевых участках фронта, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что во время совещания были согласованы дальнейшие военные действия.

Во-вторых, вместе с Главкомом, начальником ГШ Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым, председателем СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и заместителем Главнокомандующего ВСУ, ответственным за направление беспилотных систем, Вадимом Сухаревским определили место. можем нанести ему наибольший урон. И будем наносить, — отметил глава государства.

Зеленский заметил, что чем больше будет терять страна-агрессорка РФ и чем больше будут ее потери, тем скорее наступит справедливое завершение развязанной Кремлем преступной войны.

Кроме того, состоялось совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и других будущих операций.

В Украине есть такое оружие, но оно должно становиться более дальнобойным, массовым и мощным. Определили соответствующие задачи и сроки. Ни один российский теракт не должен оставаться без ответа, — отметил президент.

Что известно о согласовании Украиной важных шагов

Президент Владимир Зеленский согласовал с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским дальнейшие активные шаги по отражению российской агрессии, а также обсудил применение дронов.

Согласовали сегодня с главкомом дальнейшие активные шаги. Обсудили сегодня же производство и применение наших ударных дронов, дальнобойных дронов. По российской логистике, по их системе финансирования войны… Все ясно понимают задачи, конкретные цели. Кабинет министров должен сделать все для создания еще более технологичных и дальнобойных массовых дронов. Это должен быть конвейер российской ответственности за террор, подчеркнул глава государства.

Он отметил, что это принципиальный момент для Украины.

Чем больше наших справедливых ответов будет российскому государству, и чем ощутимее наши действия против российской системы, тем труднее будет Путину продолжать свое больное правление, а, следовательно, и войну, — объясняет Зеленский.

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