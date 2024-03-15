Во время совместного совещания президента Владимира Зеленского с главкомом ВСУ Александром Сырским, главой Минобороны Рустемом Умеровым, начальником Генштаба, руководителями ГУР и СБУ, командующим Силами беспилотных систем были определены самые уязвимые места и стратегические объекты на территории РФ.
Что известно о наиболее слабых местах в обороне РФ на собственной территории
Он подчеркнул, что во время совещания были согласованы дальнейшие военные действия.
Зеленский заметил, что чем больше будет терять страна-агрессорка РФ и чем больше будут ее потери, тем скорее наступит справедливое завершение развязанной Кремлем преступной войны.
Кроме того, состоялось совещание с представителями Кабмина, ОПК и других ведомств по производству высокотехнологичных дронов для проведения этих и других будущих операций.
Что известно о согласовании Украиной важных шагов
Президент Владимир Зеленский согласовал с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским дальнейшие активные шаги по отражению российской агрессии, а также обсудил применение дронов.
Он отметил, что это принципиальный момент для Украины.
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