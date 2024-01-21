Зеленский назвал ключевые приоритеты Украины в течение следующих недель

По словам президента Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины определилось с главными приоритетами для государства на следующие несколько недель.

Что известно о текущих приоритетах Украины в течение следующих недель

Глава государства подчеркнул, что речь идет о новых пакетах безопасности, экономической, гуманитарной и технической помощи от партнеров, политическом взаимодействии, шагах по обеспечению финансовой стабильности.

Мы уже определили наши украинские приоритеты на следующие недели, отчетливо видим задачи и по пакетам, которые усилят наши позиции на фронте, и по политическому взаимодействию с партнерами, и по тому, что нужно для финансовой устойчивости Украины. Особое направление – это Евросоюз, отношения с ближайшими соседями. Мы готовим большее взаимодействие и новую коммуникацию, новые важные переговоры. Готовим больше взаимодействия и новую коммуникацию, – подчеркнул глава государства. Поделиться

Он отметил, что только в воскресенье, 21 января, российская террористическая армия обстреляла более ста городов и населенных пунктов в Украине на территории девяти регионов.

Зеленский подчеркнул, что наиболее жестко российские военные преступники обстреливают населенные пункты в Донецкой области.

За весь этот террор Россия будет отвечать – должна ответить. Без решений Москвы о начале этой агрессии, этого террора были бы живы сейчас тысячи и тысячи людей. Для этого так важно привлечь Россию к полноценной, справедливой ответственности на всех уровнях. На индивидуальном – чтобы каждый военный преступник отвечал, каждый террорист. И на уровне всего государства-террориста – его активами и возможностями. Россия должна почувствовать и запомнить навсегда, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский об усталости от войны

По мнению президента, говоря об усталости от войны необходимо четко разделять вещи, поскольку украинское общество в условиях развязанной Россией преступной войны не может позволить себе усталость.

Если мы устанем в этом смысле слова, мы потеряем то, что имеем, – предупредил президент. Поделиться

По его словам, ключевой задачей остается защита государства от агрессии со стороны РФ.

Он добавил, что говоря о защите подразумевает не только военные действия, а поддержку украинцами страны в тылу.

Поэтому можно позволить себе устать вечером, но утром придется защищать государство, – отметил президент. Поделиться

Зеленский подчеркнул, что для сохранения Украины нужно бороться за нее.