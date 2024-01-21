Зеленский назвал ключевые приоритеты Украины в течение следующих недель

По словам президента Владимира Зеленского, военно-политическое руководство Украины определилось с главными приоритетами для государства на следующие несколько недель.
Что известно о текущих приоритетах Украины в течение следующих недель
Глава государства подчеркнул, что речь идет о новых пакетах безопасности, экономической, гуманитарной и технической помощи от партнеров, политическом взаимодействии, шагах по обеспечению финансовой стабильности.
Он отметил, что только в воскресенье, 21 января, российская террористическая армия обстреляла более ста городов и населенных пунктов в Украине на территории девяти регионов.
Зеленский подчеркнул, что наиболее жестко российские военные преступники обстреливают населенные пункты в Донецкой области.
Зеленский об усталости от войны
По мнению президента, говоря об усталости от войны необходимо четко разделять вещи, поскольку украинское общество в условиях развязанной Россией преступной войны не может позволить себе усталость.
По его словам, ключевой задачей остается защита государства от агрессии со стороны РФ.
Он добавил, что говоря о защите подразумевает не только военные действия, а поддержку украинцами страны в тылу.
Зеленский подчеркнул, что для сохранения Украины нужно бороться за нее.
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