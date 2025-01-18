Зеленский назвал один из ключевых инструментов защиты Украины

Украина работает над увеличением количества современных систем ПВО, которые могут сбивать баллистику, а также над тем, чтобы армия могла активно действовать против пусковых установок на российской территории.
Главные тезисы
- Увеличение количества современных систем ПВО является важным шагом для защиты Украины от ракетных атак.
- Дальнобойность считается одним из ключевых инструментов защиты жизни украинцев от баллистических ракет.
- Украина активно работает над возможностью действовать против пусковых установок на территории России в контексте угроз безопасности.
- Зеленский выразил признательность спасателям и партнерам за поддержку в укреплении обороноспособности страны.
- Работа украинской армии направлена на обеспечение необходимой дальнобойности для защиты граждан и активного противодействия вражеским действиям.
Наша дальнобойность является одним из ключевых инструментов защиты жизни — Зеленский
Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.
Также Президент выразил благодарность всем врачам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, полицейским, привлеченным в спасательной работе.
К сожалению, были унесены жизнь этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.
Зеленский также акцентировал, что удары были, в частности, баллистами.
Глава государства поблагодарил всех партнеров, поддерживающих в этом Украину.
Наша дальнобойность — один из ключевых инструментов защиты жизни. Я благодарю всех наших воинов Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев, обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами. Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой — совершенно справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам — на российские военные объекты.
Удары РФ по Украине 18 января
В Киеве в результате российского ракетного удара утром 18 января три человека погибли, еще трое получили ранения.
К вечеру спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. Еще одного новолуния ищут.
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