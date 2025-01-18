Зеленский назвал один из ключевых инструментов защиты Украины

Украина работает над увеличением количества современных систем ПВО, которые могут сбивать баллистику, а также над тем, чтобы армия могла активно действовать против пусковых установок на российской территории.

Наша дальнобойность является одним из ключевых инструментов защиты жизни — Зеленский

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в видеообращении.

Сегодня после ракетного удара по Киеву весь день шел разбор завалов. Только к вечеру завершили. Продолжаются работы в Запорожье — ищут человека под завалами. В настоящее время спасатели работают на месте ракетного удара по Харьковщине. Всем, кто пострадал от этих ударов, оказывается необходимая помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Также Президент выразил благодарность всем врачам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, полицейским, привлеченным в спасательной работе.

К сожалению, были унесены жизнь этими ракетами. И в Киеве, и в Запорожье есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким.

Зеленский также акцентировал, что удары были, в частности, баллистами.

Неизменно работаем ради большего количества систем ПВО для Украины — современных систем, которые могут сбивать такую баллистику. И над тем работаем, чтобы наша украинская армия могла активно действовать против пусковых установок врага, в частности на российской территории. Поделиться

Глава государства поблагодарил всех партнеров, поддерживающих в этом Украину.

Наша дальнобойность — один из ключевых инструментов защиты жизни. Я благодарю всех наших воинов Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, ГУР, Службы внешней разведки, которые для нас, для всех украинцев, обеспечивают необходимую дальнобойность, в том числе и нашими собственными силами. Каждую ночь можно увидеть, как война возвращается домой — совершенно справедливо, благодаря нашим дронам и ракетам — на российские военные объекты.

Удары РФ по Украине 18 января

В Киеве в результате российского ракетного удара утром 18 января три человека погибли, еще трое получили ранения.

Также войска РФ утром 18 января атаковали Запорожье двумя ракетами. Есть попадания по промышленному предприятию, повреждено около 20 многоэтажных домов. Десять человек получили травмы, из них двое тяжелых. Поделиться

К вечеру спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего мужчины. Еще одного новолуния ищут.