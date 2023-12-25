Зеленский назвал сценарий по уменьшению "российских чертей" в небе над Украиной

Что известно о работе по усилению ПВО в Украине

Рождественский вечер во время войны. Наши воины сбили не только почти 30 "Шахедов" и несколько ракет, но еще две российские "сушки", - отметил глава государства. Поделиться

Он подчеркнул, что только за последнюю неделю российские военные преступники потеряли в Украине 5 самолетов.

Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год – настроение наших возможностей. Возможности в переговорах с партнерами. Возможностей укрепления нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наше ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле, - отметил президент. Поделиться

Зеленский также выразил благодарность украинским военным за меткость и силу.

Спасибо каждому и каждому, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несгибаемость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый помогающий. Спасибо всем вам! – подчеркнул глава государства. Поделиться

ВСУ установили новый рекорд по уничтожению авиации армии РФ

Представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что украинские военные в течение последней недели сбили 4 Су-34 преступной армии РФ и превзошли рекорд по уничтожению вражеской авиации в Брянской области.

Су-34 – один из самых современных истребителей-бомбардировщиков России, количество и возможности производства которых ограничены. Одновременная потеря 4 единиц – ощутимый удар по боевому потенциалу агрессора, – отмечают аналитики Страткому. Поделиться

Уничтожение вражеских самолетов является выдающимся успехом, ведь атаки российской авиации наносят серьезный ущерб на фронте и ущерб в тылу.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности констатирует, что силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР-1 над Брянской областью в мае этого года.

ЗРК Patriot доказывает свою эффективность на поле боя. Увеличение количества единиц этих систем действительно может приблизить победу Украины, а самое главное – бережет жизнь украинских воинов и мирных украинцев, – признают аналитики Страткому. Поделиться

Ожидаемая передача по Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных враждебных целей.