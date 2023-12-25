Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что усиление системы противовоздушной обороны позволит уменьшить количество "российских чертей в украинском небе".
Что известно о работе по усилению ПВО в Украине
Он подчеркнул, что только за последнюю неделю российские военные преступники потеряли в Украине 5 самолетов.
Зеленский также выразил благодарность украинским военным за меткость и силу.
ВСУ установили новый рекорд по уничтожению авиации армии РФ
Представители Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что украинские военные в течение последней недели сбили 4 Су-34 преступной армии РФ и превзошли рекорд по уничтожению вражеской авиации в Брянской области.
Уничтожение вражеских самолетов является выдающимся успехом, ведь атаки российской авиации наносят серьезный ущерб на фронте и ущерб в тылу.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности констатирует, что силам ПВО удалось превзойти свой успех по уничтожению самолетов Су-35 и Су-34 и двух вертолетов Ми-8МТПР-1 над Брянской областью в мае этого года.
Ожидаемая передача по Украине Нидерландами первых 18 истребителей F-16 существенно улучшит статистику уничтоженных враждебных целей.