Зеленский назвал условия дипломатического урегулирования войны России против Украины

Весь мир хочет видеть Россию за столом переговоров — Зеленский

Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир хочет видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

В частности, у президента Украины спросили, изменились ли с украинской стороны условия для открытия переговоров с Россией, или до сих пор неизменны и касаются требования выведения всех российских войск с восстановлением украинской границы образца 1991-го года, в том числе выведения войск из оккупированного Донбасса и Крым.

Я верю, как и большинство стран, что на Втором саммите мира в ноябре российские представители должны присутствовать, иначе мы не достигнем жизнеспособных результатов. Я не хочу, чтобы они помешали нам подготовить общий план. Если весь мир хочет их за столом (переговоров), то мы не можем быть против этого. Владимир Зеленский Президент Украины

Как добавил президент, справедливый мир для Украины должен создать возможность восстановить украинскую территориальную целостность, но это не значит, что мы должны это делать только силой оружия.

Это желательно для всего мира, чтобы остановить Путина, чтобы границы были обязательным условием. Сегодня мы находимся на линии фронта, пока Россия стремится вести войну. И тогда мы сможем урегулировать эти вопросы дипломатично, если Россия этого захочет. Поделиться

Зеленский об окончании войны России против Украины

Ранее Зеленский в интервью BBC сказал, что в единстве можно попытаться окончить горячую стадию войны до конца года.

В то же время, план завершения войны будет готов в любом случае.