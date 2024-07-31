Зеленский назвал условия дипломатического урегулирования войны России против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, в каких условиях можно урегулировать развязанную Россией войну против Украины дипломатическим путем.
Главные тезисы
- Президент Украины назвал необходимость участия России в переговорах для окончания войны против Украины.
- Зеленский отметил важность создания справедливого мира и восстановления территориальной целостности Украины.
- План окончания войны должен быть объединен с партнерами, чтобы давление на Россию было эффективным.
- Дипломатическое разрешение конфликта возможно только при сотрудничестве России.
- Украина готова сотрудничать с мировым сообществом для достижения мира в регионе.
Весь мир хочет видеть Россию за столом переговоров — Зеленский
Зеленский отмечает, что Украина не может быть против, если весь мир хочет видеть присутствие Российской Федерации за столом переговоров. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.
В частности, у президента Украины спросили, изменились ли с украинской стороны условия для открытия переговоров с Россией, или до сих пор неизменны и касаются требования выведения всех российских войск с восстановлением украинской границы образца 1991-го года, в том числе выведения войск из оккупированного Донбасса и Крым.
Как добавил президент, справедливый мир для Украины должен создать возможность восстановить украинскую территориальную целостность, но это не значит, что мы должны это делать только силой оружия.
Зеленский об окончании войны России против Украины
Ранее Зеленский в интервью BBC сказал, что в единстве можно попытаться окончить горячую стадию войны до конца года.
В то же время, план завершения войны будет готов в любом случае.
Но план должен быть объединен с партнерами. Чтобы никто не играл в свои инициативы по окончании войны. И это будет зависеть от партнеров, которые будут давить на Россию, чтобы Россия согласилась садиться и думать об окончании войны.
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