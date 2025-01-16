Зеленский объяснил важность гарантий безопасности для Украины в завершении войны

Украина вернется к переговорам с Россией только при условии получения надежных гарантий безопасности. Это станет ключевым фактором для сдерживания повторной злости Москвы.

Украине нужны гарантии безопасности для возобновления переговоров с Россией

Украина не ведет никаких закулисных переговоров с Россией. Это не в наших интересах, ведь потеря доверия партнеров является для нас большим риском. Мне важно сохранить союз с нашими партнерами. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент подчеркнул, что война может быть завершена по дипломатическому пути, поскольку это уменьшит количество жертв и сократит время конфликта.

Главное — остановить эту адскую историю. Для этого нужно желание. Даже если один партнер, например РФ, не хочет этого, партнеры могут объединиться и силой заставить оккупантов к диалогу. Мы говорим именно о диалоге, но пока это не происходит. Поделиться

Владимир Зеленский подчеркнул, что перед началом дипломатических процессов, Украина должна получить гарантии безопасности, которые станут сдерживающим фактором для России и ее лидера Владимира Путина.

Просто прекратить огонь и разрешить россиянам подготовиться к новой оккупации — неприемлемо. Это уже происходило между 2014 и 2022 годами. Поэтому важно понимать, какие гарантии безопасности будет у Украины: где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский отметил, что без НАТО и внешней поддержки Украина останется один на один с угрозой.

Если мы не в НАТО, и начнется дипломатия, откуда мы возьмем средства для поддержки миллионной армии? Если нет альянса, нет поддержки, нет ПВО или всеобщего флота, мы должны рассчитывать только на себя, — подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Украина не пойдет на уступки по вопросу вступления в НАТО

Шеф украинской дипломатии повторил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО тверда, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции.

Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.