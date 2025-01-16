Зеленский объяснил важность гарантий безопасности для Украины в завершении войны

Украина вернется к переговорам с Россией только при условии получения надежных гарантий безопасности. Это станет ключевым фактором для сдерживания повторной злости Москвы.
Главные тезисы
- Украина вернется к переговорам с Россией только при получении надежных гарантий безопасности для сдерживания повторной агрессии.
- Для завершения войны по дипломатическому пути необходимо желание обеих сторон и гарантии безопасности для Украины.
- Президент подчеркнул, что без НАТО и внешней поддержки Украина останется один на один с угрозой.
- Украина не пойдет на уступки в вопросе вступления в НАТО, а позиция по стремлению вступить в НАТО тверда и закреплена в Конституции.
- Членство Украины в НАТО - единственная действенная гарантия безопасности страны и самого альянса.
Украине нужны гарантии безопасности для возобновления переговоров с Россией
Президент подчеркнул, что война может быть завершена по дипломатическому пути, поскольку это уменьшит количество жертв и сократит время конфликта.
Владимир Зеленский подчеркнул, что перед началом дипломатических процессов, Украина должна получить гарантии безопасности, которые станут сдерживающим фактором для России и ее лидера Владимира Путина.
Владимир Зеленский отметил, что без НАТО и внешней поддержки Украина останется один на один с угрозой.
Украина не пойдет на уступки по вопросу вступления в НАТО
Шеф украинской дипломатии повторил, что позиция Киева относительно стремления вступить в НАТО тверда, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции.
Кроме того, нельзя игнорировать тот факт, что за членство Украины в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.
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