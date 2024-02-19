Президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия использует задержку со стороны западных партнеров в поставках вооружений и боеприпасов для хотя бы минимальных достижений на фронте.
Зеленский о ситуации на фронте
Глава государства подчеркнул, что недавно вернулся с позиции украинских военных в районе Купянска.
Там он посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Украина проводит активную работу с партнерами по возобновлению военной поддержки.
Также президент отдельно поблагодарил тех компаний, которые уже наладили производство оружия, дронов, снарядов и РЭБ.
Зеленский о ситуации на границе с Польшей
Зеленский отметил, что находясь под Купянском, где не прекращаются почти на мгновение артиллерийские обстрелы российских оккупантов, новости о блокаде польскими фермерами границы с Украиной выглядят как издевательство.
Глава государства отметил, что Украина и Польша должны искать общие рациональные решения для преодоления кризиса.
Президент подчеркнул, что через Польшу проходит всего 5% экспорта украинской агропродукции.
Зеленский убежден, что дело в основном заключается в политике, а не в экономике.
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