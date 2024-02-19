Президент Владимир Зеленский заявил, что российская оккупационная армия использует задержку со стороны западных партнеров в поставках вооружений и боеприпасов для хотя бы минимальных достижений на фронте.

Зеленский о ситуации на фронте

Глава государства подчеркнул, что недавно вернулся с позиции украинских военных в районе Купянска.

Там он посетил 14-ю отдельную механизированную бригаду. Военные доложили об основных потребностях.

Сейчас очень тяжелая ситуация на нескольких частях фронта – именно там, где российские войска сосредоточили максимум резервов. Они пользуются задержками в помощи Украины. И это очень ощутимые вещи. Дефицит артиллерии. Потребность во фронтовой ПВО и большей дальнобойности нашего оружия, - отметил глава государства Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Украина проводит активную работу с партнерами по возобновлению военной поддержки.

Также президент отдельно поблагодарил тех компаний, которые уже наладили производство оружия, дронов, снарядов и РЭБ.

Конечно, мы пока не можем обеспечить все потребности только благодаря собственным возможностям, но каждый месяц придает Украине свою силу, свои возможности. Я благодарю всех, кто работает для этого, - отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский о ситуации на границе с Польшей

Зеленский отметил, что находясь под Купянском, где не прекращаются почти на мгновение артиллерийские обстрелы российских оккупантов, новости о блокаде польскими фермерами границы с Украиной выглядят как издевательство.

Глава государства отметил, что Украина и Польша должны искать общие рациональные решения для преодоления кризиса.

Происходящее на нашей западной границе - границе с Польшей - нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость, – отмечает Зеленский. Поделиться

Президент подчеркнул, что через Польшу проходит всего 5% экспорта украинской агропродукции.

Зеленский убежден, что дело в основном заключается в политике, а не в экономике.