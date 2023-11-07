Зеленский отменил визит в Израиль — известна причина
Категория
Мир
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Зеленский отменил визит в Израиль — известна причина

Зеленский
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Источник:  The Times of Israel

Израильские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский упразднил свой визит в Израиль. Поездка была запланирована на 7 ноября, но ее отменили из-за утечки информации.

Почему Зеленский отменил визит в Израиль

Новость о его приезде просочилась на выходных, что привело к переносу визита. Израильские дипломатические источники сообщают, что его визит все еще ожидается, но дата на данном этапе не определена, отметили в издании.

Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями», приводит The Times of Israel слова израильского чиновника, комментировавшего информацию о возможном приезде украинского президента.

Что известно о визите Зеленского в Израиль

По информации СМИ, подготовка к приезду Зеленского находится на продвинутой стадии. Сам визит может состояться в понедельник или вторник.

В телерепортаже отмечено, что визит Зеленского и его фотография с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими лидерами «может послать сигнал о том, что подвергающийся нападкам цивилизованный мир противостоит менее образованному миру и атакует в ответ».

Это означает что-то вроде единого фронта Израиля, Украины, Европы и США против оси Россия-Иран, - сообщают СМИ.

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