Зеленский отменил визит в Израиль — известна причина

Израильские СМИ сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский упразднил свой визит в Израиль. Поездка была запланирована на 7 ноября, но ее отменили из-за утечки информации.
Почему Зеленский отменил визит в Израиль
Если президент Зеленский приедет, его встретят с распростертыми объятиями», приводит The Times of Israel слова израильского чиновника, комментировавшего информацию о возможном приезде украинского президента.
Что известно о визите Зеленского в Израиль
По информации СМИ, подготовка к приезду Зеленского находится на продвинутой стадии. Сам визит может состояться в понедельник или вторник.
В телерепортаже отмечено, что визит Зеленского и его фотография с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими израильскими лидерами «может послать сигнал о том, что подвергающийся нападкам цивилизованный мир противостоит менее образованному миру и атакует в ответ».
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