Зеленский предположил наличие договоренностей у Путина по поводу нападения на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предположил наличие договоренностей у Путина по поводу нападения на Украину

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин мог иметь договоренности с другими странами перед нападением на Украину.

Зеленский предполагает наличие у Путина договоренностей с другими странами по нападению на Украину

При этом президент подчеркнул, что если такие договоренности действительно существуют, речь идет о масштабной измене.

Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена. Поэтому давайте подумаем все-таки, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, решивший, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить, — отметил Зеленский.

При этом глава государства признал, что ни одна западная страна не хочет окончательно закрывать двери для диалога с Россией, как это было и после 2014 года.

Но многие лидеры немного оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проигрывает войну? Надо не закрывать дверь тотально с Россией", — подчеркнул Зеленский.

Стоит ли бояться применения Путиным ядерного оружия

По его мнению, если Путин реально стремился применить ядерное оружие против Украины, он сделал бы это в первый год полномасштабного вторжения.

Он не применил ее, потому что он, может, и неадекват, но очень любит свою жизнь. Ибо он понимает, что дверь будет полностью закрыта, если она применит ядерное оружие. И если он любит жизнь, он не применил в первый год ядерное оружие, и он продолжает свои действия, а санкции есть, но уже начинают балансировать, лидеры начинают думать, какая еще может быть большая эскалация, чем массированные убийства людей в Украине? — объясняет Зеленский.

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