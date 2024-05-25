По словам президента Владимира Зеленского, кремлевский диктатор Владимир Путин мог иметь договоренности с другими странами перед нападением на Украину.
Зеленский предполагает наличие у Путина договоренностей с другими странами по нападению на Украину
При этом президент подчеркнул, что если такие договоренности действительно существуют, речь идет о масштабной измене.
При этом глава государства признал, что ни одна западная страна не хочет окончательно закрывать двери для диалога с Россией, как это было и после 2014 года.
Стоит ли бояться применения Путиным ядерного оружия
По его мнению, если Путин реально стремился применить ядерное оружие против Украины, он сделал бы это в первый год полномасштабного вторжения.
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