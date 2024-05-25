Зеленский предполагает наличие у Путина договоренностей с другими странами по нападению на Украину

При этом президент подчеркнул, что если такие договоренности действительно существуют, речь идет о масштабной измене.

Он неадекватный человек, потому что адекватный человек не может пойти войной против другого государства полномасштабно. Он неадекватен или знал, что ему за это ничего не будет, а значит, были те или иные диалоги с другими странами. Об этом я даже не хочу думать, потому что тогда это не партнерство, а игра за спиной и полная измена. Поэтому давайте подумаем все-таки, что у него не было договоренностей, а он просто неадекват, решивший, что никто не будет защищать Украину, а он может захватить нас и уничтожить, — отметил Зеленский. Поделиться

При этом глава государства признал, что ни одна западная страна не хочет окончательно закрывать двери для диалога с Россией, как это было и после 2014 года.

Но многие лидеры немного оставили. Потому что: "А что будет завтра? Мы должны как-то находить шанс на завтра. А вдруг Украина проигрывает войну? Надо не закрывать дверь тотально с Россией", — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Стоит ли бояться применения Путиным ядерного оружия

По его мнению, если Путин реально стремился применить ядерное оружие против Украины, он сделал бы это в первый год полномасштабного вторжения.