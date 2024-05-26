Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

РФ собирает еще одну группировку войск для нового наступления

Глава государства Владимир Зеленский записал обращение в разрушенной типографии в Харькове, которую на днях атаковали россиян. Это было одно из крупнейших в Европе полиграфических предприятий.

Буквально сейчас, на днях, мы защищаемся в 60 километрах северо-восточнее этого места от очередной попытки российского наступления, — сказал президент. Поделиться

Зеленский заявил, что россияне собирают другую группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.

Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова, — ред.) — у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не желает мира. Владимир Зеленский Президент Украины

Какая ситуация в Харькове и области

Российские войска 10 мая пошли в наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои ведутся в Волчанске и соседних населенных пунктах.

Ранее в Генштабе заявили, что россиян на севере удалось остановить, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске.

При этом российские войска каждый день обстреливают Харьков. Так, 25 мая, оккупанты ударили по "Эпицентру", где было много людей. Известно, что в результате атаки 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.

25 мая россияне еще раз ударили по центру Харькова. Пострадали около 25 человек.