Россия собирает еще одну группировку войск у границы с Украиной. Оккупанты готовят наступление в 90 километрах к северо-западу от Харькова.
РФ собирает еще одну группировку войск для нового наступления
Глава государства Владимир Зеленский записал обращение в разрушенной типографии в Харькове, которую на днях атаковали россиян. Это было одно из крупнейших в Европе полиграфических предприятий.
Зеленский заявил, что россияне собирают другую группировку войск у границы с Украиной, чтобы начать наступление.
Какая ситуация в Харькове и области
Российские войска 10 мая пошли в наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои ведутся в Волчанске и соседних населенных пунктах.
Ранее в Генштабе заявили, что россиян на севере удалось остановить, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты увязли в уличных боях в Волчанске.
При этом российские войска каждый день обстреливают Харьков. Так, 25 мая, оккупанты ударили по "Эпицентру", где было много людей. Известно, что в результате атаки 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
25 мая россияне еще раз ударили по центру Харькова. Пострадали около 25 человек.
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