Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть ряд оборонных вопросов
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть ряд оборонных вопросов

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении 15 августа после проведения Ставки попросил Верховную Раду безотлагательно собраться, чтобы принять "оборонительный законодательный пакет для Украины", включающий вопросы определения статуса украинских военных в Курской области и другие.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский призвал Верховную Раду срочно рассмотреть оборонные вопросы и принять законодательные решения.
  • Зеленский выделил три важных законодательных решения по Вооруженным Силам Украины: гарантирование выплат и поддержки воинов, признание легионеров, урегулирование вопроса трофейного оружия.
  • На Ставке участвовали высокопоставленные должностные лица, обсуждались вопросы безопасности, гуманитарной помощи.

Зеленский призвал Раду немедленно собраться для рассмотрения оборонных вопросов

По словам Зеленского, некоторые правовые позиции нуждаются в срочном рассмотрении.

Уже в августе необходимо усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пора принять важные законодательные вещи — оборонный законодательный пакет для Украины. Это решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу и нашим государственным институтам.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский выделил три важных законодательных решения по ВСУ.

  • Первый. Должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, участвующие в Курской операции, например и участвующие во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. И это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно.

  • Второе. Каждый воин, защищающий Украинское государство, защищает наших людей, защищает нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов — украинских легионеров, которые имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от Украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на наших родных героев.

  • Третье решение. Должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях. Должны это устроить.

Также Зеленский заявил, что необходимо лишить "предателей, бежавших в Россию после 24 февраля" и коллаборантов любых званий и наград в Украине.

Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте. И прошу Верховную Раду собраться для рассмотрения этих вопросов безотлагательно в ближайшее время.

Украина может создать военные комендатуры на территории Курщины — Зеленский

На совещании присутствовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр внутренних дел Игорь Клименко, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также в онлайн-формате присоединился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отметил глава государства, на совещании обсудили ключевые вопросы — безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур.

Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и оказывает активные действия на территории России. Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права.

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