Зеленский призвал Запад остановить дроновый террор России против украинцев

Сегодняшние попадания «шахедов» в дома в Броварах и Глевахе — это дроны, производимые уже в России. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом перекрыть доступ РФ к иностранным компонентам БПЛА.
Главные тезисы
- Зеленский обратился к Западу с призывом остановить дроновый террор России против Украины, перекрыв доступ РФ к иностранным компонентам.
- Президент подчеркнул важность координации международных усилий и давления на Россию для обеспечения мира.
- Украина активно работает над гарантированием сильных позиций для себя и Европы в целом, противостоя Российской агрессии и оккупации.
- Зеленский выделяет энергетическую безопасность как ключевой момент для мира в регионе, призывая к сотрудничеству с Америкой и другими партнерами, исключая Россию.
- Международная коммуникация и сотрудничество с Западом играют важную роль в обеспечении безопасности и мира, конечная цель — остановить террор в регионе.
Россия запускает по Украине шахеды собственного производства — Зеленский
Зеленский отметил, что все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор.
И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские «шахеды» бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну, куда им прикажут.
Зеленский назвал ключ к миру
Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности.
Зеленский добавил, что Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.
Готовим нашу дипломатию, нашу международную коммуникацию, чтобы гарантировать сильные позиции не только для Украины, но и всей Европы.
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