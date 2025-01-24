Зеленский призвал Запад остановить дроновый террор России против украинцев

Сегодняшние попадания «шахедов» в дома в Броварах и Глевахе — это дроны, производимые уже в России. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом перекрыть доступ РФ к иностранным компонентам БПЛА.

Россия запускает по Украине шахеды собственного производства — Зеленский

Сначала Иран передавал России готовые «шахеды», затем их собственное производство было освоено в Татарстане, одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует. Поделиться

И хотя эти «шахеды» фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранных поставок. Каждый такой «шахед», как и каждая российская ракета, делается на основе иностранных компонентов — критических компонентов, без которых вообще был бы невозможен российский террор. Тридцать один «шахед» за минувшую ночь — это примерно 2635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор.

И это касается не только защиты жизни в Украине. Сейчас российские «шахеды» бьют по домам наших людей, по нашей инфраструктуре, но в любой момент россияне могут перенести террор в любую другую страну, куда им прикажут.

Зеленский назвал ключ к миру

Координируем нашу международную работу, сегодня были соответствующие совещания, и прежде всего в Соединенных Штатах Америки и наших европейских партнерах. Мир благодаря силе возможен, мы в этом абсолютно уверены. Главное — не сбавлять обороты и давить. Давить на Россию, на единственного субъекта, который хочет этой войны, виновен в этой войне. Поделиться

Именно Россия старается затянуть агрессию и оккупацию. Конечно, энергоресурсы и нефть — это один из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности.

Зеленский добавил, что Европе нужно больше работать именно с Америкой и другими партнерами в мире, а не с Россией по энергоресурсам.