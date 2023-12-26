Зеленский призывает к публичному обсуждению изменений в мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский призывает к публичному обсуждению изменений в мобилизации

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского, обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок проведения мобилизации должно носить публичный характер.

Зеленский выступает за публичную дискуссию по поводу изменений в мобилизации

По мнению президента, украинцы должны понимать, как видят ситуацию военные, и как предлагают решать вопросы, связанные с Силами обороны, депутаты Верховной Рады.

Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны, - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что закон имеет отношение к каждому гражданину государства.

Будет правильно, если на базе комитета ВР военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательного текста закона, - добавил Зеленский.

Зеленский обещает существенное увеличение производства оружия

По словам президента, следующий год должен стать очень продуктивным по вопросу увеличения собственного производства вооружений.

Чиновники должны определиться со всеми задачами для нашей дипломатической работы в следующем году - именно относительно договоренностей с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования, - подчеркнул президент.

Он пояснил, что правительство должно определить четкий алгоритм, абсолютно все планы и все ключевое для эффективной работы ВПК в следующем году.

Украина должна производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить, – убежден президент.

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