Зеленский призывает к публичному обсуждению изменений в мобилизации

По словам президента Владимира Зеленского, обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок проведения мобилизации должно носить публичный характер.
Зеленский выступает за публичную дискуссию по поводу изменений в мобилизации
По мнению президента, украинцы должны понимать, как видят ситуацию военные, и как предлагают решать вопросы, связанные с Силами обороны, депутаты Верховной Рады.
Он подчеркнул, что закон имеет отношение к каждому гражданину государства.
Зеленский обещает существенное увеличение производства оружия
По словам президента, следующий год должен стать очень продуктивным по вопросу увеличения собственного производства вооружений.
Он пояснил, что правительство должно определить четкий алгоритм, абсолютно все планы и все ключевое для эффективной работы ВПК в следующем году.
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