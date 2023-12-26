Зеленский призывает к публичному обсуждению изменений в мобилизации

Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, которые предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны, - отметил Зеленский.