Зеленский провел разговор с Макроном. Что обсудили лидеры

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Что обсудил Зеленский с Макроном
Он уточнил, что обсудил с Макроном важность привлечения к участию в саммите стран Глобального юга.
Также в ходе разговора была подробно рассмотрена ситуация на фронте, в частности в Харьковской области.
По словам президента Украины, он поблагодарил французский коллегу за мощную оборонную помощь и пригласил посетить Киев в ближайшее время.
Что известно о Саммите мира
Украина ожидает участия в саммите мира более 150 стран — им уже направили приглашение на мероприятие.
Встреча лидеров состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Свое участие, в частности, подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, премьер Испании Педро Санчес.
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