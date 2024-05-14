Зеленский провел разговор с Макроном. Что обсудили лидеры
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел разговор с Макроном. Что обсудили лидеры

Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Что обсудил Зеленский с Макроном

Провел разговор с Эммануэлем Макроном и поблагодарил за подтверждение его участия в саммите мира. Я высоко ценю важную роль Франции в реализации формулы мира, в частности пункта ядерной безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он уточнил, что обсудил с Макроном важность привлечения к участию в саммите стран Глобального юга.

Также в ходе разговора была подробно рассмотрена ситуация на фронте, в частности в Харьковской области.

Уделили особое внимание оборонным потребностям Украины, в частности, дополнительным средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным средствам и боеприпасам, подчеркнул Зеленский.

По словам президента Украины, он поблагодарил французский коллегу за мощную оборонную помощь и пригласил посетить Киев в ближайшее время.

Что известно о Саммите мира

Украина ожидает участия в саммите мира более 150 стран — им уже направили приглашение на мероприятие.

Встреча лидеров состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Свое участие, в частности, подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, премьер Испании Педро Санчес.

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