Зеленский провел совещание с руководством ГУР. Что известно

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководителями Главного управления разведки Минобороны, правительства и МИД.
Что известно о совещании Зеленского с представителями ГУР, Кабмина и МИД
Глава государства подчеркнул, что в течение дня имел совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по неотложным вопросам и потребностям государства, а также с главой МИД Дмитрием Кулебой, относительно его встреч и разговоров с партнерами, новых договоренностей, которые могут быть достигнуты.
Зеленский отметил, что наиболее активными направлениями фронта в течение суток были районы Авдеевки, Марьинки и Купянска.
Он также поблагодарил украинских военных, которые держат позиции и продолжают контрнаступление на юге Украины.
В ГУР узнали о жалобах россиян на сокрытие потерь в войне
По информации представителей ГУР, жители российской Белгородской области жалуются на сокрытие военно-политическим руководством РФ потерь в развязной преступной войне против Украины.
При этом граждане РФ узнают о смерти военных армии РФ в Украине из-за соцсетей.
Местный житель Белгородской области во время разговора рассказал о якобы усилении подразделений ВС РФ и замалчивании значительных потерь в подразделениях ВС РФ в районе Бахмута.
Он заявил, что в настоящее время Россия сообщает лишь о потерях со стороны Украины, замалчивая потери российских военных.
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