Зеленский провел совещание с руководством ГУР. Что известно

Что известно о совещании Зеленского с представителями ГУР, Кабмина и МИД

Провел совещание и по ГУР – есть важные результаты работы разведки. Я благодарю вас, ребята, - отметил президент во время вечернего обращения. Поделиться

Глава государства подчеркнул, что в течение дня имел совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем по неотложным вопросам и потребностям государства, а также с главой МИД Дмитрием Кулебой, относительно его встреч и разговоров с партнерами, новых договоренностей, которые могут быть достигнуты.

Зеленский отметил, что наиболее активными направлениями фронта в течение суток были районы Авдеевки, Марьинки и Купянска.

Благодарен всем нашим бригадам, каждому подразделению за стойкость, за силу, за уничтожение окупантов, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Он также поблагодарил украинских военных, которые держат позиции и продолжают контрнаступление на юге Украины.

Наша артиллерия, наши ракетные войска и каждый, кто помогает в специальных службах, – я благодарю вас за меткость. Есть вдохновляющие результаты. Будет больше, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

В ГУР узнали о жалобах россиян на сокрытие потерь в войне

По информации представителей ГУР, жители российской Белгородской области жалуются на сокрытие военно-политическим руководством РФ потерь в развязной преступной войне против Украины.

При этом граждане РФ узнают о смерти военных армии РФ в Украине из-за соцсетей.

Местный житель Белгородской области во время разговора рассказал о якобы усилении подразделений ВС РФ и замалчивании значительных потерь в подразделениях ВС РФ в районе Бахмута.

Он заявил, что в настоящее время Россия сообщает лишь о потерях со стороны Украины, замалчивая потери российских военных.