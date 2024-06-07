Зеленский провел встречу с Байденом в Париже — что обсуждали
Категория
Украина
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Зеленский провел встречу с Байденом в Париже — что обсуждали

Владимир Зеленский
Зеленский и Байден
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7 июня президент Украины Владимир Зеленский официально встретился с президентом США Джо Байденом в Париже. Главы государств обсудили украинскую Формулу мира, будущее подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами и ситуацию на российско-украинском фронте.

Главные тезисы

  • Обсуждение украинской Формулы мира и будущего соглашения о безопасности.
  • Призыв Украины усилить оборонные возможности и ускорить поставки американского оружия.
  • Единство с союзниками на церемонии в Нормандии в честь воинов союзных войск.
  • Ценность защитников жизни и стратегическое партнерство с США.
  • Зеленский выразил благодарность США за поддержку и участие в праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Зеленский провел встречу с Байденом: что известно

Об итогах общения с президентом США глава Украины сообщил в своем Facebook.

В Париже провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия.

Зеленский поблагодарил США за то, что США остаются с Украиной.

Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки — мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира.

Зеленский принял участие в торжествах в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Церемония прошла на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер. Собравшиеся посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолеты.

Единство, определяющее историю. Сегодня во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии. Помним. Спасибо. Храним ценности защитников жизни.

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