Зеленский провел встречу с Байденом в Париже — что обсуждали

7 июня президент Украины Владимир Зеленский официально встретился с президентом США Джо Байденом в Париже. Главы государств обсудили украинскую Формулу мира, будущее подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами и ситуацию на российско-украинском фронте.

Зеленский провел встречу с Байденом: что известно

Об итогах общения с президентом США глава Украины сообщил в своем Facebook.

В Париже провел встречу с президентом США Джозефом Байденом. Обсудили оборонные возможности Украины, ситуацию на поле боя, подготовку к подписанию двустороннего соглашения о безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия. Поделиться

Зеленский поблагодарил США за то, что США остаются с Украиной.

Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки — мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира.

Зеленский принял участие в торжествах в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Церемония прошла на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер. Собравшиеся посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолеты. Поделиться