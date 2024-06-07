Зеленский провел встречу с Байденом в Париже — что обсуждали

7 июня президент Украины Владимир Зеленский официально встретился с президентом США Джо Байденом в Париже. Главы государств обсудили украинскую Формулу мира, будущее подписание двустороннего соглашения о безопасности между странами и ситуацию на российско-украинском фронте.
Главные тезисы
- Обсуждение украинской Формулы мира и будущего соглашения о безопасности.
- Призыв Украины усилить оборонные возможности и ускорить поставки американского оружия.
- Единство с союзниками на церемонии в Нормандии в честь воинов союзных войск.
- Ценность защитников жизни и стратегическое партнерство с США.
- Зеленский выразил благодарность США за поддержку и участие в праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.
Зеленский провел встречу с Байденом: что известно
Об итогах общения с президентом США глава Украины сообщил в своем Facebook.
Зеленский поблагодарил США за то, что США остаются с Украиной.
Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки — мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира.
Зеленский принял участие в торжествах в Нормандии
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.
Единство, определяющее историю. Сегодня во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии. Помним. Спасибо. Храним ценности защитников жизни.
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