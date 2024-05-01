Зеленский уволил Илью Витюка с должности руководителя Департамента кибербезопасности СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Илью Витюка с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Илью Витюка уволили с должности начальника департамента СБУ

Соответствующий указ №257/2024 опубликован на сайте Офиса президента.

Уволить Витюк Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, — говорится в указе. Поделиться

Контекст увольнения Ильи Витюка

Ранее журналисты проекта «Следствие.Инфо» нашли у Ильи Витюка недвижимость, не соответствующую его заработкам.

В частности, в декабре 2023 года жена Витюка приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации Витюка отмечено, что за квартиру уплатили 12,8 млн. гривен, но ее рыночная стоимость составляет более 20 млн. грн.

Журналисты отмечают, что Витюку не хватило бы официального заработка на эту квартиру.

1 апреля к автору расследования Евгению Шульгату в супермаркете подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Журналист удивился, что они знали его в лицо.