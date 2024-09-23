Президент Владимир Зеленский получил в рамках визита в США награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award за вклад в развитие человечества.
Главные тезисы
- Президент Зеленский получил награду The Golden Plate Award от Американской академии достижений за вклад в развитие человечества и изобретательность
- В своем выступлении Зеленский подчеркнул важность победы в борьбе против российской агрессии и защиты свободы Украины
- Зеленский выразил мнение, что диктаторы, подобные Путину, не могут быть удостоены подобных наград из-за своих преступлений и нарушений прав человека
- Украинский лидер призвал не терять времени в борьбе за свободу и определение будущего в условиях войны с Россией
- Награда The Golden Plate Award вручается за изобретательность, реализуемую в условиях свободы, в течение последних 60 лет, что делает ее особенно престижной
Что известно о награде Зеленскому за вклад в развитие человечества
Отмечается, что за последние 60 лет награду The Golden Plate Award получают за изобретательность, реализованную исключительно в условиях свободы.
Зеленский отметил, что нынешние реалии не позволяют Украине терпеть поражение ни в одном противостоянии.
Обращение Зеленского по поводу получения награды
По его словам, диктаторы по типу военного преступника Владимира Путина никогда не смогут получить подобной награды.