У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне — войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы — у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны определить его. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия, — подчеркнул украинский лидер.