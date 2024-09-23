Зеленский в США получил награду за вклад в развитие человечества
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский в США получил награду за вклад в развитие человечества

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский получил в рамках визита в США награду Американской академии достижений – The Golden Plate Award за вклад в развитие человечества.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский получил награду The Golden Plate Award от Американской академии достижений за вклад в развитие человечества и изобретательность
  • В своем выступлении Зеленский подчеркнул важность победы в борьбе против российской агрессии и защиты свободы Украины
  • Зеленский выразил мнение, что диктаторы, подобные Путину, не могут быть удостоены подобных наград из-за своих преступлений и нарушений прав человека
  • Украинский лидер призвал не терять времени в борьбе за свободу и определение будущего в условиях войны с Россией
  • Награда The Golden Plate Award вручается за изобретательность, реализуемую в условиях свободы, в течение последних 60 лет, что делает ее особенно престижной

Что известно о награде Зеленскому за вклад в развитие человечества

Отмечается, что за последние 60 лет награду The Golden Plate Award получают за изобретательность, реализованную исключительно в условиях свободы.

Зеленский отметил, что нынешние реалии не позволяют Украине терпеть поражение ни в одном противостоянии.

У нас не так уж много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне — войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы — у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны определить его. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия, — подчеркнул украинский лидер.

Обращение Зеленского по поводу получения награды

По его словам, диктаторы по типу военного преступника Владимира Путина никогда не смогут получить подобной награды.

Причина очевидна — нет наград за убийства, которые они приносят, за мечты, которые они разрушают, и за страны, которые они сжигают. Сегодня люди получают эту награду за то, что они лучшие в том, что делают, за их изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему, — объяснил Зеленский.

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