Зеленский впервые отреагировал на новое решение Байдена относительно Украины
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Зеленский впервые отреагировал на новое решение Байдена относительно Украины

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает новую речь президента США Джо Байдена очень мощной, как и решение попросить у Конгресса масштабную дополнительную помощь для Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена за публичную поддержку Украины

По мнению главы государства, вместе Украина и Штаты не позволят уничтожить свободу и демократию.

Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать, - подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что общая цель наших стран – защита свободного образа жизни для "всех наших народов".

По словам президента Украины, страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.

Непреклонная двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира, – добавил глава государства.

Что Байден говорил о поддержке Украины

Американский лидер Джо Байден во время обращения к нации официально объявил, что 20 октября направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

По предварительным данным, на этот раз Киев может получить 60 млрд. грн.

По мнению главы Белого дома, нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

Кроме того, Джо Байден заявил, что этот момент в истории является "переломным" – битвой между мировыми демократиями и автократиями.

Мы не можем допустить и не допустим, чтобы террористы типа ХАМАС и тираны вроде Путина победили. Я отказываюсь допустить это, – подытожил президент США.

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