Зеленский впервые отреагировал на новое решение Байдена относительно Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает новую речь президента США Джо Байдена очень мощной, как и решение попросить у Конгресса масштабную дополнительную помощь для Украины.
Зеленский поблагодарил Байдена за публичную поддержку Украины
По мнению главы государства, вместе Украина и Штаты не позволят уничтожить свободу и демократию.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что общая цель наших стран – защита свободного образа жизни для "всех наших народов".
По словам президента Украины, страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.
Что Байден говорил о поддержке Украины
Американский лидер Джо Байден во время обращения к нации официально объявил, что 20 октября направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.
По предварительным данным, на этот раз Киев может получить 60 млрд. грн.
По мнению главы Белого дома, нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.
Кроме того, Джо Байден заявил, что этот момент в истории является "переломным" – битвой между мировыми демократиями и автократиями.
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