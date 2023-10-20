Зеленский впервые отреагировал на новое решение Байдена относительно Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает новую речь президента США Джо Байдена очень мощной, как и решение попросить у Конгресса масштабную дополнительную помощь для Украины.

Зеленский поблагодарил Байдена за публичную поддержку Украины

По мнению главы государства, вместе Украина и Штаты не позволят уничтожить свободу и демократию.

Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию. Украина благодарна США за поддержку и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать, - подчеркнул украинский лидер. Поделиться

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что общая цель наших стран – защита свободного образа жизни для "всех наших народов".

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023

По словам президента Украины, страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывают на лидерство Америки в сохранении общей свободы.

Непреклонная двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ. Инвестиция США в оборону Украины гарантирует долгосрочную безопасность для всей Европы и мира, – добавил глава государства. Поделиться

Что Байден говорил о поддержке Украины

Американский лидер Джо Байден во время обращения к нации официально объявил, что 20 октября направит в Конгресс "срочный бюджетный запрос", чтобы помочь поддержать Израиль и Украину.

По предварительным данным, на этот раз Киев может получить 60 млрд. грн.

По мнению главы Белого дома, нападения на Израиль и вторжение в Украину имеют общие мотивы.

Кроме того, Джо Байден заявил, что этот момент в истории является "переломным" – битвой между мировыми демократиями и автократиями.