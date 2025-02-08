Зеленский заявил о новом контрнаступлении ВСУ на Курщине — что известно

В Курской области ВСУ совершили контрнаступление и продвинулись на 2,5 километра. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Президент Украины сообщил о контрнаступлении ВСУ на Курщине, где они продвинулись на 2,5 километра.
- Операция ВСУ сорвала планы Кремля по захвату Харькова и Сум, отвлекая российские войска на другие направления.
- Обменный фонд Вооруженных сил Украины пополнился более 700 заключенными в Курской области, что может повлиять на переговоры по прекращению войны.
ВСУ снова контрнаступают на Курщине
Наши ребята в Курской области продвинулись на 2,5 километра, — отметил о.
Он добавил, что россияне несут большие потери на этом участке фронта.
Среди достижений Курской операции Зеленский назвал срыв планов Кремля захватить Харьков и Сумы и отвлечение большого количества войск врага с востока и юга Украины, в частности, из Запорожского направления, а также существенное пополнение обменного фонда ВСУ
Обменный фонд. Он был более 700 человек, которых мы взяли в плен в Курской области.
Напомним, 6 февраля исполнилось полгода с начала Курской операции. Президент Зеленский прогнозирует, что она станет важной частью переговорного процесса с Россией о прекращении войны против Украины.
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