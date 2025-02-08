Зеленский заявил о новом контрнаступлении ВСУ на Курщине — что известно

В Курской области ВСУ совершили контрнаступление и продвинулись на 2,5 километра. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

ВСУ снова контрнаступают на Курщине

Наши ребята в Курской области продвинулись на 2,5 километра, — отметил о.

Он добавил, что россияне несут большие потери на этом участке фронта.

Сегодня утром русские потеряли на Курском направлении 200-300 человек. Владимир Зеленский Президент Украины

Среди достижений Курской операции Зеленский назвал срыв планов Кремля захватить Харьков и Сумы и отвлечение большого количества войск врага с востока и юга Украины, в частности, из Запорожского направления, а также существенное пополнение обменного фонда ВСУ

Обменный фонд. Он был более 700 человек, которых мы взяли в плен в Курской области.

Напомним, 6 февраля исполнилось полгода с начала Курской операции. Президент Зеленский прогнозирует, что она станет важной частью переговорного процесса с Россией о прекращении войны против Украины.