Зеленский заявил о создании совместных военных производств Украины и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и Франция будут работать над созданием совместных военных предприятий.
Главные тезисы
- Украина и Франция начнут работу над созданием совместных военных предприятий для укрепления обороноспособности.
- Украина планирует использовать датскую модель для развития военного производства и привлечения инвестиций.
- Сотрудничество с Францией позволит Украине получить доступ к современным военным технологиям.
Украина и Франция будут создавать совместные военные производства
Об этом президент сообщил во время вечернего обращения 12 октября.
Он отметил, что сейчас работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия. В то же время, новую французскую модель Украина рассматривает, как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств.
Президент добавил, что обеспечение выполнения всех договоренностей — это персональная задача для министра обороны и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру
Президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.
Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.
И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах — Британия, Франция, Италия — я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мэлони. И сегодня — в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира — геополитические, военные, экономические.
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