Зеленский заявил о создании совместных военных производств Украины и Франции

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и Франция будут работать над созданием совместных военных предприятий.

Украина и Франция будут создавать совместные военные производства

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения 12 октября.

Во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия — о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается. Владимир Зеленский Президент Украины

Он отметил, что сейчас работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия. В то же время, новую французскую модель Украина рассматривает, как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств.

Президент добавил, что обеспечение выполнения всех договоренностей — это персональная задача для министра обороны и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру

Президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.