Зеленский заявил о создании совместных военных производств Украины и Франции
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о создании совместных военных производств Украины и Франции

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Украина и Франция будут работать над созданием совместных военных предприятий.

Главные тезисы

  • Украина и Франция начнут работу над созданием совместных военных предприятий для укрепления обороноспособности.
  • Украина планирует использовать датскую модель для развития военного производства и привлечения инвестиций.
  • Сотрудничество с Францией позволит Украине получить доступ к современным военным технологиям.

Украина и Франция будут создавать совместные военные производства

Об этом президент сообщил во время вечернего обращения 12 октября.

Во Франции мы говорили о новой модели взаимодействия — о создании совместных украинско-французских производств в нашем государстве. На уровне министерств обороны это прорабатывается.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он отметил, что сейчас работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия. В то же время, новую французскую модель Украина рассматривает, как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств.

Президент добавил, что обеспечение выполнения всех договоренностей — это персональная задача для министра обороны и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Зеленский призвал страны-партнеры объединить усилия для принуждения России к миру

Президент Украины Владимир Зеленский представил лидерам ведущих европейских стран План победы и подчеркнул, что действовать совместными усилиями нужно уже сейчас, в ближайшие месяцы.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

И здесь, в Германии, и вчера за один день сразу в трех странах — Британия, Франция, Италия — я представил лидерам Европы наш План победы. Премьер-министру Стармеру, Президенту Макрону, главе правительства Италии Джорджии Мэлони. И сегодня — в разговоре с Олафом. Все детали нашей стратегии приближения мира — геополитические, военные, экономические.

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