Журналисты NYT узнали об одинаково необходимых Украине и Израилю видах вооружений

Несмотря на то, что характер боевых действий в Украине и Израиле отличается, обе страны в одинаковых объемах потребуют от США поставок трех видов вооружений.
Что известно об одинаково необходимых Украине и Израилю видах вооружений
По информации журналистов издания, обеим странам все равно потребуются большие объемы 155-мм артиллерийских боеприпасов.
В частности, израильские власти уже обратились с просьбой в США о возвращении части этих снарядов, вывезенных с территории Израиля, где они хранились, для передачи Украине.
Кроме этого Украина и Израиль ожидают от США поставки "умных" бомб, которые способны высокоточно попадать в цель благодаря системе GPS для отслеживания и атаки.
В настоящее время США уже передали Израилю около 1 тыс. 250-фунтовых бомб.
Израиль получает от США версии этих бомб, которые нужно сбрасывать с самолетов.
Украине обещали уже осенью поставку этих бомб в модификации, которая может запускаться с земли.
Эксперты отмечают, что Пентагон приобрел более 34 тыс. таких бомб в течение последних 6 лет.
Это дает надежду, что Украине и Израилю не придется конкурировать за эти бомбы.
Смогут ли Украина и Израиль поделить ракеты Stinger
Украине и Израилю также все равно нужны ракеты для переносных ЗРК Stinger.
При том, что у обеих стран совершенно разная система ПВО, для прикрытия военных и техники с воздуха израильская армия использует ЗРК Stinger.
Однако, по словам экспертов, запасы ракет Stinger очень ограничены и производятся в малых объемах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-