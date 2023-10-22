Журналисты NYT узнали об одинаково необходимых Украине и Израилю видах вооружений

Несмотря на то, что характер боевых действий в Украине и Израиле отличается, обе страны в одинаковых объемах потребуют от США поставок трех видов вооружений.

Что известно об одинаково необходимых Украине и Израилю видах вооружений

По информации журналистов издания, обеим странам все равно потребуются большие объемы 155-мм артиллерийских боеприпасов.

В частности, израильские власти уже обратились с просьбой в США о возвращении части этих снарядов, вывезенных с территории Израиля, где они хранились, для передачи Украине.

Снаряды являются примером американского оружия, которое, по мнению официальных лиц и экспертов, нужно в обеих войнах, что может привести к тому, что США не смогут удовлетворять спрос. Это особенно актуально, если ожидаемое наземное наступление Израиля в Газе в ответ на атаки ХАМАС продлится месяцами, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

Кроме этого Украина и Израиль ожидают от США поставки "умных" бомб, которые способны высокоточно попадать в цель благодаря системе GPS для отслеживания и атаки.

В настоящее время США уже передали Израилю около 1 тыс. 250-фунтовых бомб.

Израиль получает от США версии этих бомб, которые нужно сбрасывать с самолетов.

Украине обещали уже осенью поставку этих бомб в модификации, которая может запускаться с земли.

Эксперты отмечают, что Пентагон приобрел более 34 тыс. таких бомб в течение последних 6 лет.

Это дает надежду, что Украине и Израилю не придется конкурировать за эти бомбы.

Смогут ли Украина и Израиль поделить ракеты Stinger

Украине и Израилю также все равно нужны ракеты для переносных ЗРК Stinger.

При том, что у обеих стран совершенно разная система ПВО, для прикрытия военных и техники с воздуха израильская армия использует ЗРК Stinger.

Эти ракеты могут быть идеальными для городских боев в городе Газа: легкие, маленькие и портативные, Stinger запускаются с плечевой пусковой установки. У Израиля и Украины есть система ПВО Patriot. Но Stinger намного дешевле ракет Patriot, что делает их более рентабельными для сбивания беспилотников и недорогих артиллерийских ракет ХАМАС, - отмечается в материале издания. Поделиться

Однако, по словам экспертов, запасы ракет Stinger очень ограничены и производятся в малых объемах.