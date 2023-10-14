Саудівська Аравія припинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин — Reuters

Саудівська Аравія призупинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин. Ер-Ріяд вступає в контакт з Іраном.

Саудівська Аравія припинила переговори з Ізраїлем щодо нормалізації відносин

У рамках свого турне країнами Близького Сходу держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Саудівську Аравію. Як зазначають ЗМІ, Саудівська Аравія довела свою позицію до США, які були ініціатором нормалізації відносин з Ізраїлем.

Джерела Bloomberg зазначили, що Ер-Ріяд описав цей крок як паузу, а не як завершення дипломатичних переговорів.

При цьому конфлікт ХАМАС та Ізраїлю також підштовхнув Саудівську Аравію до взаємодії з Іраном. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман вперше телефоном поговорив з президентом Ірану.

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та обіцяв помститися терористам ХАМАС. Вчора армія оборони Ізраїля закликала жителів Сектора Гази евакуюватися на південь. На це їм дали добу. ООН розкритикувала заклики Ізраїля. ЗМІ вважають, що попередження Ізраїлю пов'язане із планами проведення наземної операції.