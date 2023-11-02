Що може врятувати Україну від затяжної війни — відповідь Залужного

На переконання Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише поєднання нових революційних технологій може дати шанс Україні максимально швидко перемогти Росію на полі бою.

Чому технології вкрай важливі у сучасній війні

Генерал попереджає, що без технологічного прориву на фронті нам загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити український народ та державу.

За словами Валерія Залужного, головна проблема полягає в тому, що ЗСУ бачать все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми на полі бою.

Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на кшталт пороху, який винайшли китайці і яким ми досі вбиваємо один одного - пояснив головнокомандувач.

Він також звертає увагу на те, що у російсько-українській війні вирішальним фактором буде не один новий винахід, а поєднання всіх технічних рішень, які вже існують.

Саме тому український генерал наполягає на інноваціях у сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби, протиартилерійських засобів і обладнання для розмінування, включно з новими роботизованими рішеннями.

За його словами, наразі вкрай важливо використовувати силу, закладену в нових технологіях.

Хто може допомогти Україні

Валерій Залужний не приховує, що він досі у захваті від нещодавніх розмов із колишнім виконавчим директором Google Еріком Шмідтом.

“Залізний генерал! переконаний у вирішальній ролі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, які можуть перешкодити їхньому польоту.

Однак що важливо розуміти, поки немає жодних ознак того, що революційний технологічний прорив чи то в галузі безпілотників, чи то в галузі радіоелектронної боротьби, не за горами.