Що небезпечно розповідати ChatGPT — пояснення експертів

Попри те, що чатом ChatGPT користуються дедалі більше людей, він може стати причиною серйозних проблем, якщо отримає від користувачів конфіденційну інформацію. Що саме ніколи не можна розповідати ШІ — попереджують фахівці видання Forbes.
Головні тези:
- Важливо уникати розголошення логінів, паролів, фінансових та банківських даних у чат-боті.
- Більшість АІ-сервісів можуть передавати ваші дані в правоохоронні органи.
Логіни та паролі
У таких питаннях ChatGPT довіряти точно не варто, адже уже були зафіксовані випадки, коли особиста інформація одного користувача несподівано спливала у відповідях іншим користувачам.
Фінансові та банківські дані
Як зазначають фахівці у сфері штучного інтелекту, у жодному разі не можна ділитися з чат-ботом номерами карток, CVC, номерами рахунків або документів.
Що важливо розуміти, у ChatGPT немає шифрування, двофакторного захисту або гарантії видалення даних після обробки.
Конфіденційні документи
Нещодавно на весь світ гриміла історія про те, як працівники компанії Samsung завантажили в ChatGPT конфіденційні матеріали.
Після неї кожному стало зрозуміло, що робочі звіти, клієнтські бази, комерційні пропозиції і, особливо, внутрішні документи компаній не повинні опинятися у розпорядженні чат-боту.
Медична інформація
Не можна ігнорувати той факт, що у ШІ немає медичної освіти, тому його висновкам точно не варто довіряти.
Окрім того, вказано, що для бізнесу, що працює з медичними даними, це може закінчитися штрафами за порушення законів про конфіденційність.
Незаконні та неетичні запити
Більшість чат-ботів звертають увагу на запитання, які вказують на готовність людини здійснити аморальний вчинок чи злочин.
Згодом чат-бот може передавати дані в правоохоронні органи.
До прикладу, у Британії та ЄС заборонено використовувати ChatGPT для отримання інформації про створення DeepFake відео зі справжніми людьми.
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