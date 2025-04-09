Що небезпечно розповідати ChatGPT — пояснення експертів

Попри те, що чатом ChatGPT користуються дедалі більше людей, він може стати причиною серйозних проблем, якщо отримає від користувачів конфіденційну інформацію. Що саме ніколи не можна розповідати ШІ — попереджують фахівці видання Forbes.

Логіни та паролі

У таких питаннях ChatGPT довіряти точно не варто, адже уже були зафіксовані випадки, коли особиста інформація одного користувача несподівано спливала у відповідях іншим користувачам.

Фінансові та банківські дані

Як зазначають фахівці у сфері штучного інтелекту, у жодному разі не можна ділитися з чат-ботом номерами карток, CVC, номерами рахунків або документів.

Що важливо розуміти, у ChatGPT немає шифрування, двофакторного захисту або гарантії видалення даних після обробки.

Конфіденційні документи

Нещодавно на весь світ гриміла історія про те, як працівники компанії Samsung завантажили в ChatGPT конфіденційні матеріали.

Після неї кожному стало зрозуміло, що робочі звіти, клієнтські бази, комерційні пропозиції і, особливо, внутрішні документи компаній не повинні опинятися у розпорядженні чат-боту.

Медична інформація

Не можна ігнорувати той факт, що у ШІ немає медичної освіти, тому його висновкам точно не варто довіряти.

Окрім того, вказано, що для бізнесу, що працює з медичними даними, це може закінчитися штрафами за порушення законів про конфіденційність.

Незаконні та неетичні запити

Більшість чат-ботів звертають увагу на запитання, які вказують на готовність людини здійснити аморальний вчинок чи злочин.

Згодом чат-бот може передавати дані в правоохоронні органи.