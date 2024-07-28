Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно. Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніхто хтось", або "на рівні з провідними", ні. Тільки номером один, - наголосив керівник української військової розвідки.