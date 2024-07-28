За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова під час виступу перед випускниками Київської школи економіки, розв'язана Росією злочинна війна точно завершиться перемогою України.
Головні тези:
- Україна повинна готуватися до вирішення важливих викликів після завершення війни з Росією.
- Керівник української військової розвідки наголосив на значенні бути номером один та подоланні всіх ворогів для успішного майбутнього України.
- Після завершення конфлікту з РФ нове покоління українців має вплинути на світ, допомагаючи знаходити відповіді на глобальні питання.
- Заклик до українців приймати виклики після війни як можливості для покращення держави та людства в цілому.
- Виступ керівника ГУР Міноборони України є важливим напутнім словом для побудови успішного майбутнього після завершення злочинної війни.
Які виклики постануть перед Україною після завершення розв’язаної РФ війни
Буданов також навів у якості приклада слова американського бойового генерала, героя двох світових воєн Джоржа Паттона: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?".
Як нове покоління українців по завершенні війни з РФ зможе вплинути на світ
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