Що необхідно буде вирішити Україні після завершення війни проти РФ — пояснення Буданова
Категорія
Україна
Дата публікації

Що необхідно буде вирішити Україні після завершення війни проти РФ — пояснення Буданова

Кирило Буданов
Кирило Буданов

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова під час виступу перед випускниками Київської школи економіки, розв'язана Росією злочинна війна точно завершиться перемогою України. 

Головні тези:

  • Україна повинна готуватися до вирішення важливих викликів після завершення війни з Росією.
  • Керівник української військової розвідки наголосив на значенні бути номером один та подоланні всіх ворогів для успішного майбутнього України.
  • Після завершення конфлікту з РФ нове покоління українців має вплинути на світ, допомагаючи знаходити відповіді на глобальні питання.
  • Заклик до українців приймати виклики після війни як можливості для покращення держави та людства в цілому.
  • Виступ керівника ГУР Міноборони України є важливим напутнім словом для побудови успішного майбутнього після завершення злочинної війни.

Які виклики постануть перед Україною після завершення розв’язаної РФ війни

Будь-який рух вперед зустрічає опір. Тож, коли ви відчуваєте опір, коли вам складно, значить ви все робите правильно. Ми є і завжди будемо. І подолаємо всіх ворогів. Пам’ятайте - ви завжди маєте бути першими, номером один. Ніколи не пробувати бути "не гіршими ніхто хтось", або "на рівні з провідними", ні. Тільки номером один, - наголосив керівник української військової розвідки.

Буданов також навів у якості приклада слова американського бойового генерала, героя двох світових воєн Джоржа Паттона: "Не зупиняйся. Хтось має бути першим, чому б не ти?".

Як нове покоління українців по завершенні війни з РФ зможе вплинути на світ

Доля обрала нас - нам з вами випало жити та вчитися в надзвичайний час. Саме зараз і саме тут, в Україні за нашої участі вирішуються глобальні питання, які матимуть визначальні наслідки для історії нашої держави і для людства загалом. Нове покоління української нації мусить допомогти світу знайти відповіді на ці питання, - зазначив очільник ГУР.

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