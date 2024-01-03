Сі Цзіньпін написав Байдену листа з пропозицією "мирного співіснування" — Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін написав президенту США листа. Він заявив, що їхні країни мають прагнути до "мирного співіснування".
Сі Цзіньпін написав Байдену листа з пропозицією "мирного співіснування"
У відповідь Байден також відправив лідеру КНР листа. Це свідчить про те, що дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.
У новорічному листі в пам'ять про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США 1 січня 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що "протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини переживали злети і падіння, однак загалом рухалися вперед, що не тільки підвищило добробут обох народів, але й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню".
Сі Цзіньпін нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. За його словами, відтоді відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню".
Байден очікує на зустріч з лідером Китаю
Джо Байден теж надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа. У ньому він зазначив, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.
Він додав, що з нетерпінням чекає на розвиток прогресу, досягнутого попередниками.
Зазначимо, що нещодавно уряд Китаю оголосив низку заходів для підтримки слабкого відновлення економіки Китаю після пандемії. У телевізійному виступі з нагоди Нового року Сі Цзіньпін заявив, що КНР буде поглиблювати реформи для зміцнення економіки.
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