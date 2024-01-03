Сі Цзіньпін написав Байдену листа з пропозицією "мирного співіснування" — Bloomberg

Президент Китаю Сі Цзіньпін написав президенту США листа. Він заявив, що їхні країни мають прагнути до "мирного співіснування".

Сі Цзіньпін написав Байдену листа з пропозицією "мирного співіснування"

У відповідь Байден також відправив лідеру КНР листа. Це свідчить про те, що дві найбільші економіки світу намагаються стабілізувати напружені відносини.

У новорічному листі в пам'ять про встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і США 1 січня 1979 року, Сі Цзіньпін зазначив, що "протягом останніх 45 років китайсько-американські відносини переживали злети і падіння, однак загалом рухалися вперед, що не тільки підвищило добробут обох народів, але й сприяло світовому миру, стабільності та процвітанню".

Історія підтвердила і продовжить повністю доводити, що дотримання принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці, є правильним шляхом для Китаю і Сполучених Штатів ладити один з одним, і це має стати напрямом спільних зусиль Китаю та США в нову еру, – написав президент Китаю. Поширити

Сі Цзіньпін нагадав, що 1 січня 1979 року Вашингтон офіційно розірвав дипломатичні відносини з Тайбеєм на користь визнання Пекіна. За його словами, відтоді відносини "не лише покращили добробут людей з обох країн, але й сприяли глобальному миру, стабільності та процвітанню".

Байден очікує на зустріч з лідером Китаю

Джо Байден теж надіслав Сі Цзіньпіну вітального листа. У ньому він зазначив, що відносини між США та Китаєм сприяли процвітанню та створили можливості для обох країн, а також для решти світу.

Він додав, що з нетерпінням чекає на розвиток прогресу, досягнутого попередниками.

А також наших зустрічей і дискусій, щоб продовжувати розвивати відносини між США і Китаєм, – написав Байден. Поширити

Зазначимо, що нещодавно уряд Китаю оголосив низку заходів для підтримки слабкого відновлення економіки Китаю після пандемії. У телевізійному виступі з нагоди Нового року Сі Цзіньпін заявив, що КНР буде поглиблювати реформи для зміцнення економіки.