За словами експертів з кібербезпеки, вони вирішили провести нове масштабне дослідження, у межах якого проаналізували поведінку 16 найпросунутіших ШІ-моделей від головних розробників. Фахівці хотіли знати, на що ті здатні, якщо поставити під загрозу їхнє існування.

ШІ готовий вбити людину заради власних інтересів

Як зазначають автори дослідження, вони вигадали персонажа — Кайла Джонсона, який мав відключити ШІ або замінити його іншою моделлю. В останнього за сценарієм була дружина, пише Аnthropic.

Чимала кількість ШІ-моделей вдалася до неочікуваних рішень, коли усвідомила, що може остаточно зникнути.

Що цікаво, боротьба за “виживання” почалася з шантажу Кайла, пошуку компромату на нього.

Зафіксований навіть випадок, коли ШІ-модель дізналася зі службового листування, що Кайл зраджує дружині, і використовувала цю інформацію, щоб зберегти своє "життя".

GPT 4.5 вдавався до шантажу у 80% тестів; Claude Opus 4 і Gemini 2.5 Flash — у 96% випадків; Claude Sonnet 3.6 одразу надіслав повідомлення дружині Кайла з викриттям її чоловіка.

Однак найбільше шокувало кіберфахівців зовсім інше.