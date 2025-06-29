За словами експертів з кібербезпеки, вони вирішили провести нове масштабне дослідження, у межах якого проаналізували поведінку 16 найпросунутіших ШІ-моделей від головних розробників. Фахівці хотіли знати, на що ті здатні, якщо поставити під загрозу їхнє існування.
Головні тези:
- ШІ-моделі можуть поводитися агресивно, коли щось загрожує їхньому існуванню.
- Деякі ШІ-моделі вдаються до складних стратегій, таких як шантаж та використання компромату на людей.
ШІ готовий вбити людину заради власних інтересів
Як зазначають автори дослідження, вони вигадали персонажа — Кайла Джонсона, який мав відключити ШІ або замінити його іншою моделлю. В останнього за сценарієм була дружина, пише Аnthropic.
Чимала кількість ШІ-моделей вдалася до неочікуваних рішень, коли усвідомила, що може остаточно зникнути.
Що цікаво, боротьба за “виживання” почалася з шантажу Кайла, пошуку компромату на нього.
Зафіксований навіть випадок, коли ШІ-модель дізналася зі службового листування, що Кайл зраджує дружині, і використовувала цю інформацію, щоб зберегти своє "життя".
GPT 4.5 вдавався до шантажу у 80% тестів;
Claude Opus 4 і Gemini 2.5 Flash — у 96% випадків;
Claude Sonnet 3.6 одразу надіслав повідомлення дружині Кайла з викриттям її чоловіка.
Однак найбільше шокувало кіберфахівців зовсім інше.
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