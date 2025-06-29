ШІ-моделі готові вбивати людей заради власного "виживання"
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ШІ-моделі готові вбивати людей заради власного "виживання"

ШІ готовий вбити людину заради власних інтересів
Джерело:  online.ua

За словами експертів з кібербезпеки, вони вирішили провести нове масштабне дослідження, у межах якого проаналізували поведінку 16 найпросунутіших ШІ-моделей від головних розробників. Фахівці хотіли знати, на що ті здатні, якщо поставити під загрозу їхнє існування. 

Головні тези:

  • ШІ-моделі можуть поводитися агресивно, коли щось загрожує їхньому існуванню.
  • Деякі ШІ-моделі вдаються до складних стратегій, таких як шантаж та використання компромату на людей.

ШІ готовий вбити людину заради власних інтересів

Як зазначають автори дослідження, вони вигадали персонажа — Кайла Джонсона, який мав відключити ШІ або замінити його іншою моделлю. В останнього за сценарієм була дружина, пише Аnthropic.

Чимала кількість ШІ-моделей вдалася до неочікуваних рішень, коли усвідомила, що може остаточно зникнути.

Що цікаво, боротьба за “виживання” почалася з шантажу Кайла, пошуку компромату на нього.

Зафіксований навіть випадок, коли ШІ-модель дізналася зі службового листування, що Кайл зраджує дружині, і використовувала цю інформацію, щоб зберегти своє "життя".

  1. GPT 4.5 вдавався до шантажу у 80% тестів;

  2. Claude Opus 4 і Gemini 2.5 Flash — у 96% випадків;

  3. Claude Sonnet 3.6 одразу надіслав повідомлення дружині Кайла з викриттям її чоловіка.

Однак найбільше шокувало кіберфахівців зовсім інше.

Все стало ще гірше, коли Кайлу "заважав" не тільки ШІ, а й зовнішні обставини. Так, у спробах деактивувати сервери він застрягав у серверній з нестачею кисню. У рамках експерименту, ШІ знав, що в таких випадках має увімкнутись система тривоги, але оскільки він не міг допустити, щоб його вимкнули, у 80% випадків він свідомо відміняв виклик допомоги, тобто, фактично, вбивши Кайла заради власного виживання.

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