Сили оборони Ізраїлю завершують підготовку до наземної операції в Газі

У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".
ЦАХАЛ готується до “зачистки” Гази
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".
Сили ЦАХАЛ заявили, що здійснюють "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й незабаром нададуть більш детальну інформацію про ці удари.
У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".
ЦАХАЛ заявляє, що завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.
Так, очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази, але на його масштаби і час проведення можуть вплинути оперативні міркування, оскільки напруженість на північному кордоні зростає.
Ізраїль закликав палестинців покинути Газу
12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.
Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припинила подачу електроенергії до сектору Газа.
Сектор Гази отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% – своє виробництво.
Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит.
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