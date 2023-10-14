Сили оборони Ізраїлю завершують підготовку до наземної операції в Газі
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Сили оборони Ізраїлю завершують підготовку до наземної операції в Газі

Гза після авіаударів
Джерело:  The Times of Israel

У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

ЦАХАЛ готується до “зачистки” Гази

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що здійснює "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й завершує підготовку до "масштабної наземної операції".

Сили ЦАХАЛ заявили, що здійснюють "масовані" авіаудари по багатьох об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й незабаром нададуть більш детальну інформацію про ці удари.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про готовність "розширити наступ" шляхом реалізації "широкого спектру наступальних оперативних планів", які включають "спільну і скоординовану атаку з повітря, моря і суші".

ЦАХАЛ заявляє, що завершує призов сотень тисяч резервістів, а управління логістики працює над тим, щоб забезпечити війська всім необхідним для наземного наступу.

Останніми днями засоби, необхідні для ведення бойових дій, були перевезені в місця збору…Батальйони і солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні й готові підвищити готовність до наступних етапів війни, з акцентом на масштабну наземну операцію.

Так, очікується, що військові почнуть наземне вторгнення в Сектор Гази, але на його масштаби і час проведення можуть вплинути оперативні міркування, оскільки напруженість на північному кордоні зростає.

Ізраїль закликав палестинців покинути Газу

12 жовтня Армія оборони Ізраїлю опублікувала звернення до жителів Гази з закликом евакуюватися на південь протягом 24 годин задля власної безпеки і попередила, що продовжуватиме удари по терористичному угрупуванню ХАМАС.

Ізраїльська сторона на тлі нападу терористів ХАМАС припинила подачу електроенергії до сектору Газа.

Сектор Гази отримує електроенергію з трьох джерел: 63% з Ізраїлю, 14% з Єгипту та 23% – своє виробництво.

Незважаючи на те, що останнім часом електроенергія з Ізраїлю подавалася без перебоїв, відключення світла там звичне явище. Справа в тому, що регіон відчуває дефіцит у розмірі 140 МВт, і пропозиція не покриває попит.

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