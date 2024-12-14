Сили оборони ліквідували понад тисячу солдатів РФ за добу
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони ліквідували понад тисячу солдатів РФ за добу

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще 1 тис 40 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та більше 50 ворожих дронів. 

Головні тези:

  • У протистоянні на фронті в Україні українські військові ліквідували понад тисячу солдатів РФ протягом доби.
  • За інформацією Генштабу, за останню добу відбулось 205 боєзіткнень на різних напрямках, де українські сили відбили ворожі атаки.
  • Російські окупанти зазнали значних втрат: ліквідовано понад 1 тисячу осіб, знищено техніку та об'єкти інфраструктури.
  • Українська авіація, ракетні війська та артилерія продовжують наносити точні удари по позиціях ворога на фронті.

Що відбувається на фронті

Як зазначають у Генштабі, протягом доби загалом відбулось 205 боєзіткнень.

На Харківщині російські окупанти провели одну безуспішну атаку в районі Вовчанська.

У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили ворожі атаки неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової.

У напрямку Лимана на Донеччині відбито 24 ворожі атаки. Російські окупанти безуспішно намагались просунутись поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

У напрямку Сіверська російські загарбники провели одну безуспішну атаку в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська зафіксовано 6 ворожих атак в районі Часового Яру та Ступочок.

У напрямку Торецька відбито 10 атак окупантів поблизу самого Торецька, а також Кримського та Диліївки.

У напрямку Покровська Сили оборони зупинили 62 спроби наступу окупаційної армії РФ у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

Українськими військовими відбито 27 ворожих атак у напрямку Курахового, поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

Окрім цього російські окупанти здійснили 35 безуспішних штурмів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.

У Запорізькій області ворог активних дій не проводив.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 4 ворожі атаки.

На Курщині відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів.

Що відомо про втрати російських окупантів

  • особового складу — близько 761 тис 160 (+1 тис 40) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 539 (+2) од.;

  • бойових броньованих машин — 19 тис 675 од.;

  • артилерійських систем — 21 тис 102 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 253 од.;

  • засоби ППО — 1 тис 23 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • вертольотів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 229 (+53) од.;

  • крилаті ракети — 2 тис 861 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 217 (+40) од.;

  • спеціальна техніка — 3 тис 644 (+2) од.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника, — додали у Генштабі.

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