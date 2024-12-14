За інформацією Генштабу, протягом доби українські військові ліквідували ще 1 тис 40 воєнних злочинців з окупаційної армії РФ та більше 50 ворожих дронів.
Головні тези:
- У протистоянні на фронті в Україні українські військові ліквідували понад тисячу солдатів РФ протягом доби.
- За інформацією Генштабу, за останню добу відбулось 205 боєзіткнень на різних напрямках, де українські сили відбили ворожі атаки.
- Російські окупанти зазнали значних втрат: ліквідовано понад 1 тисячу осіб, знищено техніку та об'єкти інфраструктури.
- Українська авіація, ракетні війська та артилерія продовжують наносити точні удари по позиціях ворога на фронті.
Що відбувається на фронті
Як зазначають у Генштабі, протягом доби загалом відбулось 205 боєзіткнень.
На Харківщині російські окупанти провели одну безуспішну атаку в районі Вовчанська.
У напрямку Куп’янська Сили оборони відбили ворожі атаки неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової.
У напрямку Лимана на Донеччині відбито 24 ворожі атаки. Російські окупанти безуспішно намагались просунутись поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.
У напрямку Сіверська російські загарбники провели одну безуспішну атаку в районі Білогорівки.
У напрямку Краматорська зафіксовано 6 ворожих атак в районі Часового Яру та Ступочок.
У напрямку Торецька відбито 10 атак окупантів поблизу самого Торецька, а також Кримського та Диліївки.
У напрямку Покровська Сили оборони зупинили 62 спроби наступу окупаційної армії РФ у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.
Українськими військовими відбито 27 ворожих атак у напрямку Курахового, поблизу Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.
Окрім цього російські окупанти здійснили 35 безуспішних штурмів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.
У Запорізькій області ворог активних дій не проводив.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області українськими військовими відбито 4 ворожі атаки.
На Курщині відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів.
Що відомо про втрати російських окупантів
особового складу — близько 761 тис 160 (+1 тис 40) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 539 (+2) од.;
бойових броньованих машин — 19 тис 675 од.;
артилерійських систем — 21 тис 102 (+24) од.;
РСЗВ — 1 тис 253 од.;
засоби ППО — 1 тис 23 од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2 тис 229 (+53) од.;
крилаті ракети — 2 тис 861 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 31 тис 217 (+40) од.;
спеціальна техніка — 3 тис 644 (+2) од.
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