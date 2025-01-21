Сили оборони України уразили авіазавод та нафтобазу на території РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України уразили авіазавод та нафтобазу на території РФ

Генштаб ЗСУ
Сили оборони України уразили авіазавод та нафтобазу на території РФ

У ніч на 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області та авіазавод у Смоленську, де модернізуються і виробляються бойові літаки.

Головні тези:

  • Сили оборони України провели успішні удари на нафтобазу та авіазавод на території РФ.
  • Атаки спрямовані на важливі об'єкти ворога, що використовуються для забезпечення російських військ.
  • Нафтобаза належить до однієї з найбільших російських державних корпорацій 'Роснєфть'.
  • Спеціальні операції ЗСУ підтверджують готовність та ефективність українських військ в оборонних діях.
  • Військові подальше уточнюють наслідки від атак та продовжують взаємодію з іншими військовими підрозділами.

Сили оборони уразили низку важливих об'єктів ворога

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Внаслідок удару, завданого у координації з іншими підрозділами Сил оборони, на об'єкті спалахнули резервуари з паливно-мастильними матеріалами, які використовуються для забезпечення російських військ.

У Генштабі зазначили, що атакована нафтобаза належить одній з найбільших російських державних корпорацій — "Роснєфть".

Крім того, українські безпілотні сили та спецпідрозділи вразили об'єкти АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області. Завод займається виробництвом і модернізацією російських бойових літаків.

Зафіксовано вибухи на території авіазаводу, — повідомили у Генштабі.

Також у ніч на 21 січня українські військові завдали удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. За даними Генштабу, в районі цілі було чутно вибухи та зафіксовано задимлення.

Результати ударів наразі уточнюються.

Що відомо про атаку на нафтобазу РФ в Калузькій області

У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснєфті”.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що він знаходиться у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.

Дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України.

Після потужного удару на території бази спалахнула пожежа.

Окрім того, наголошується, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.

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