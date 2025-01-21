Сили оборони України уразили авіазавод та нафтобазу на території РФ

У ніч на 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області та авіазавод у Смоленську, де модернізуються і виробляються бойові літаки.
Головні тези:
- Сили оборони України провели успішні удари на нафтобазу та авіазавод на території РФ.
- Атаки спрямовані на важливі об'єкти ворога, що використовуються для забезпечення російських військ.
- Нафтобаза належить до однієї з найбільших російських державних корпорацій 'Роснєфть'.
- Спеціальні операції ЗСУ підтверджують готовність та ефективність українських військ в оборонних діях.
- Військові подальше уточнюють наслідки від атак та продовжують взаємодію з іншими військовими підрозділами.
Сили оборони уразили низку важливих об'єктів ворога
У Генштабі зазначили, що атакована нафтобаза належить одній з найбільших російських державних корпорацій — "Роснєфть".
Крім того, українські безпілотні сили та спецпідрозділи вразили об'єкти АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області. Завод займається виробництвом і модернізацією російських бойових літаків.
Також у ніч на 21 січня українські військові завдали удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. За даними Генштабу, в районі цілі було чутно вибухи та зафіксовано задимлення.
Результати ударів наразі уточнюються.
Що відомо про атаку на нафтобазу РФ в Калузькій області
У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснєфті”.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що він знаходиться у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.
Після потужного удару на території бази спалахнула пожежа.
Окрім того, наголошується, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
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