Сили оборони України уразили авіазавод та нафтобазу на території РФ

У ніч на 21 січня Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області та авіазавод у Смоленську, де модернізуються і виробляються бойові літаки.

Сили оборони уразили низку важливих об'єктів ворога

Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області. Внаслідок удару, завданого у координації з іншими підрозділами Сил оборони, на об'єкті спалахнули резервуари з паливно-мастильними матеріалами, які використовуються для забезпечення російських військ. Поширити

У Генштабі зазначили, що атакована нафтобаза належить одній з найбільших російських державних корпорацій — "Роснєфть".

Крім того, українські безпілотні сили та спецпідрозділи вразили об'єкти АО "Смоленський авіаційний завод" у Смоленській області. Завод займається виробництвом і модернізацією російських бойових літаків.

Зафіксовано вибухи на території авіазаводу, — повідомили у Генштабі. Поширити

Також у ніч на 21 січня українські військові завдали удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. За даними Генштабу, в районі цілі було чутно вибухи та зафіксовано задимлення.

Результати ударів наразі уточнюються.

Що відомо про атаку на нафтобазу РФ в Калузькій області

У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по базі “Роснєфті”.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що він знаходиться у населеному пункті Людиново Калузької області РФ.

Дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил рф, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Поширити

Після потужного удару на території бази спалахнула пожежа.

Окрім того, наголошується, що детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.