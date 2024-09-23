Сили оборони України виявляють 12 тис цілей щотижня завдяки ШІ Avengers

Сили оборони щотижня автоматично виявляють 12 тисяч одиниць ворожої техніки завдяки платформі штучного інтелекту Avengers, яку розробив Центр інновацій Міністерства оборони України. Такий результат досягається шляхом автоматичного аналізу відео з дронів та стаціонарних камер.
Головні тези:
- ШІ Avengers допомагають Силам оборони України автоматично виявляти 12 тисяч ворожих цілей щотижня.
- Використання штучного інтелекту дозволяє операторам приймати рішення швидше та ефективніше.
- Україна успішно використовує технології від західних союзників для стримування російської агресії.
- Технологічні стартапи в Україні переорієнтувалися на розробки оборонних технологій під час війни.
- Кабінет міністрів України створив платформу Brave1 для фінансування компаній, що розробляють оборонні технології.
ШІ Avengers допомагає Силам оборони України у війні проти РФ
Завдяки ШІ-платформі оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, а ризик помилок через втому зменшується. Така інтеграція вже успішно працює в стрімінговому модулі VEZHA бойової системи DELTA.
Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних. Це дозволяє удосконалювати якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у складних умовах, наприклад танків, прихованих в лісових масивах, або БМП, що рухаються ґрунтовими дорогами.
Штучний інтелект та його роль у війні
Що важливо розуміти, чималу кількість сучасних технологій Україна отримала від своїх західних союзників й вкрай успішно використовує, щоб стримати російську агресію.
Так само, як Давид здобув перемогу над Голіафом завдяки своїй технологічній перевазі, є надія, що їхня підтримка дасть Україні перевагу над її набагато більшим російським супротивником, — пише видання.
Окрім того, наголошується, що в Україні під час початку війни у технологічному секторі було зайнято 300 000 осіб, і багато стартапів перемикнулися на розробки, які могли б допомогти військовим.
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