Сили оборони України завдали 15 ударів по районах зосередження армії РФ

Станом на ранок 3-го серпня ситуація на фронті залишається напруженою. Попри це, Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських воїнів на полі бою.
Головні тези:
- Армія РФ зазнала значних втрат як у особовому складі, так і в техніці, що свідчить про успішність української оборони.
- 2 серпня на фронті відбулося 123 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ,
- На різних напрямках фронту були зафіксовані численні атаки ворога, проте українські воїни успішно відбивали їх, демонструючи високий рівень бойової підготовки.
Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2024 року:
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 581760 (+1170) осіб,
танків — 8406 (+4) од,
бойових броньованих машин — 16238 (+27) од,
артилерійських систем — 16217 (+56) од,
РСЗВ — 1135 (+1) од,
засоби ППО — 908 (+1) од,
літаків — 363 (+0) од,
гелікоптерів — 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52),
крилаті ракети — 2410 (+3),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) од,
спеціальна техніка — 2723 (+4)
Що відомо про ситуацію на фронті 2-3 серпня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби між українськими захисниками та російськими загарбниками відбулося 123 бойові зіткнення.
Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ.
Також зазначається, що армія РФ здійснила 4693 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.
Ситуація на різних напрямках фронту:
На Харківському напрямку зафіксовано шість бойових зіткнень;
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень сягнула трьох;
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 15 атак ворога;
На Сіверському напрямку українськими захисниками зірвано 11 атак армії РФ;
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону ;
Російські окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку;
На Покровському напрямку ЗСУ відбили 36 атак;
На Курахівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення;
На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону України;
На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-