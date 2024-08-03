Сили оборони України завдали 15 ударів по районах зосередження армії РФ

Станом на ранок 3-го серпня ситуація на фронті залишається напруженою. Попри це, Генштаб ЗСУ звітує про нові успіхи українських воїнів на полі бою.

Втрати армії РФ станом на 3 серпня 2024 року:

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.08.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 581760 (+1170) осіб,

танків — 8406 (+4) од,

бойових броньованих машин — 16238 (+27) од,

артилерійських систем — 16217 (+56) од,

РСЗВ — 1135 (+1) од,

засоби ППО — 908 (+1) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13057 (+52),

крилаті ракети — 2410 (+3),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21926 (+54) од,

спеціальна техніка — 2723 (+4)

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Що відомо про ситуацію на фронті 2-3 серпня

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби між українськими захисниками та російськими загарбниками відбулося 123 бойові зіткнення.

Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням трьох ракет, а також 80 авіаударів, зокрема скинув 114 КАБ.

Також зазначається, що армія РФ здійснила 4693 обстріли, з них 93 — із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу противника, району зосередження ОВТ, пункту управління БпЛА, також уразили два засоби ППО та склад боєприпасів ворога, — пише Генштаб ЗСУ. Поширити

Ситуація на різних напрямках фронту: