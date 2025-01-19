Сили оборони знищили 33 ракети та понад 300 дронів РФ за останній тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони знищили 33 ракети та понад 300 дронів РФ за останній тиждень

Володимир Зеленський
Сили оборони знищили 33 ракети та понад 300 дронів РФ за останній тиждень
Read in English

Росія протягом тижня здійснила масований обстріл України, застосувавши сотні дронів, десятки ракет і сотні авіабомб. Українські сили оборони успішно знищили 33 ракети та понад 300 безпілотників.

Головні тези:

  • Українські сили оборони успішно знищили 33 ракети та понад 300 безпілотників РФ за останній тиждень.
  • Російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб проти України.
  • Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам за їхній героїзм у захисті країни та підтримку захисту життя та гарантій зупинення російської війни.
  • 18 січня почався новий напад РФ із використанням десятків дронів та ракет на різних територіях України.
  • Повітряні Сили ЗСУ підтвердили збиття двох балістичних ракет і 24-х ударних безпілотників у різних областях України.

Зеленський озвучив кількість запущених Росією ракет та дронів по Україні

Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Більше “петріотів” для України — це більше захисту життя. Більше далекобійності для України — це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив Володимир Зеленський, українські військові продовжують ефективно захищати небо.

За цей тиждень наші захисники збили 33 ракети, серед яких балістичні, та 311 ударних дронів, — зазначив президент.

Ще 136 безпілотників противника не змогли досягти своїх цілей. Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам за їхній героїзм у захисті країни.

Атака РФ на Україну 18 січня — усі подробиці

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий напад противника розпочався ще о 19:00 17 січня.

Десятки дронів та 4 ракети були запущені російськими загарбниками з Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей країни-агресорки.

До повітряного бою цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Окрім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 2 балістичні ракети й 24 дрони під час атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Київ. Влада спростувала інформацію про четвертого загиблого
КМДА
Наслідки атаки армії РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Повітряні сили збили 43 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?