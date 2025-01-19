Сили оборони знищили 33 ракети та понад 300 дронів РФ за останній тиждень

Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Більше “петріотів” для України — це більше захисту життя. Більше далекобійності для України — це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити.