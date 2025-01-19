Сили оборони знищили 33 ракети та понад 300 дронів РФ за останній тиждень

Росія протягом тижня здійснила масований обстріл України, застосувавши сотні дронів, десятки ракет і сотні авіабомб. Українські сили оборони успішно знищили 33 ракети та понад 300 безпілотників.
Головні тези:
- Українські сили оборони успішно знищили 33 ракети та понад 300 безпілотників РФ за останній тиждень.
- Російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб проти України.
- Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам за їхній героїзм у захисті країни та підтримку захисту життя та гарантій зупинення російської війни.
- 18 січня почався новий напад РФ із використанням десятків дронів та ракет на різних територіях України.
- Повітряні Сили ЗСУ підтвердили збиття двох балістичних ракет і 24-х ударних безпілотників у різних областях України.
Зеленський озвучив кількість запущених Росією ракет та дронів по Україні
Як зазначив Володимир Зеленський, українські військові продовжують ефективно захищати небо.
Ще 136 безпілотників противника не змогли досягти своїх цілей. Володимир Зеленський висловив подяку українським воїнам за їхній героїзм у захисті країни.
Атака РФ на Україну 18 січня — усі подробиці
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, новий напад противника розпочався ще о 19:00 17 січня.
Десятки дронів та 4 ракети були запущені російськими загарбниками з Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також із Воронезької та Брянської областей країни-агресорки.
До повітряного бою цього разу були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
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