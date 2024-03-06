Сили оборони знищили більше 1200 окупантів та 1 корабель РФ

Протягом доби між російськими окупантами та Силами оборони відбулося 86 бойових зіткнень. ЗСУ знищили 1250 солдатів РФ, 21 танк, 50 артилерійських систем та один корабель.

Втрати РФ за добу 5 березня

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та 1 радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби “Зоопарк-1”.

Підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони уражено ворожий корабель проєкту 22160 “Сєрґєй Котов”.

Ситуація на сході та півдні

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог, 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції українських підрозділів на лівобережжі.